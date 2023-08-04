«Лидеры России» подключились к решению проблемы привлечения молодых специалистов в муниципальные учреждения культуры в Самарской области

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Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – сформировали команды и приступили к выполнению заданий регионального этапа, который включен в программу конкурса впервые. Региональный этап проходят 3009 управленцев из всех субъектов Российской Федерации и еще 23 стран, которые успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили знания на контрольном тестировании.



В Самарской области сформировано 7 команд. До 9 августа 2023 года им предстоит подготовить проект решения социально-экономической проблемы повышения кадрового потенциала в муниципальных учреждениях культуры Самарской области посредством привлечения молодых специалистов и креативных управленцев в сфере культуры.

Наиболее эффективные решения (по оценке экспертов конкурса) конкурсанты представят Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, который выступает наставником флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», и впоследствии смогут принять участие в их реализации.



«Самарская область – развитый регион, промышленный, научно-технический и образовательный потенциал которого колоссальный. Главное богатство нашей самарской земли – это люди. И главная конкуренция между регионами разворачивается за человеческий ресурс. Перед каждым субъектом страны сегодня стоит задача – удержать талантливую молодежь на родной земле, дать ей возможность самореализоваться здесь. Мы системно работаем над тем, чтобы раскрыть и поддержать таланты, сохранить их на самарской земле. Любовь к малой родине, как и патриотизм в целом лучше всего формируется через культуру. Для нас важно динамичное развитие региона и, разрабатывая инициативы и проекты, мы всегда учитываем интересы и мегаполисов, и муниципальных районов с малыми поселениями. Искренне надеюсь, что участники конкурса управленцев «Лидеры России», уже отметившиеся и личными достижениями, и в качестве наставников, в ходе решения поставленной задачи смогут посмотреть на вопрос развития муниципалитетов региона с разных сторон и предложить комплексные решения, реализация которых позволит сформировать планы долгосрочного развития Самарской области», – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



Благодаря нацпроекту «Культура» в последние годы происходит активное обновление инфраструктуры культуры сельских территорий: ведется капитальный ремонт домов культуры, детских школ искусств, создаются модельные библиотеки, закупается современное оборудование для местных музеев, библиотек, приобретаются автоклубы для населения удаленных территорий. При этом проблема кадрового обеспечения учреждений культуры сельских территорий является весьма актуальной.



«В Самарской области заметна динамика снижения численности работников сферы культуры. Это вызвано в основном объективными причинами интеграционного характера и укрупнением учреждений, а также достижением работниками сферы культуры пенсионного возраста. Меры поддержки молодежи для закрепления ее в муниципалитетах частично решают вопросы привлечения кадров, но существующая потребность в узкопрофильных кадрах остается доминирующей.



Молодым людям зачастую сложно реализовать свой потенциал на малой родине, поэтому основной причиной переезда в мегаполисы они называют отсутствие интересных проектов, а также условий для их реализации, в том числе профессиональной заинтересованной команды. Сегодня крайне важно подключить все имеющиеся ресурсы к проработке долговременных стратегических решений по омоложению кадрового состава учреждений культуры, поскольку сохранение имеющейся динамики может повлечь выпадение отдельных сегментов культурного кластера в муниципалитетах, что в современных реалиях недопустимо. На наш взгляд, привлечение «Лидеров России» позволит решить кадровый вопрос в сфере культуры, привлечь креативных управленцев, талантливых молодых специалистов, что даст возможность генерировать проекты, связанные с культурными особенностями малых населенных пунктов, тем самым, создавая платформу для самореализации молодежи», – отметила заместитель министра культуры Самарской области Наталья Тонковидова.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.