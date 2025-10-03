Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 

114

Вернувшиеся с фронта ветераны СВО подали личный пример самарцам, приняв участие в вакцинации от гриппа. Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.

Одним из первых вакцинацию прошел гвардии младший сержант запаса Павел Кудаков. Для него, отца троих детей, предпринимателя и участника программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев»), такая профилактика — логичное продолжение активной гражданской позиции.

«Когда есть возможность бесплатно и коллективно укрепить иммунитет — это правильный выбор. Так мы повышаем собственную защиту и вносим вклад в здоровье всего общества», - отметил участник программы «Школа героев» Павел Кудаков.

К акции присоединились и другие ветераны СВО, труженики тыла, блокадники. Как рассказала Ольга Баранова, директор Самарского Дворца ветеранов, их учреждение традиционно становится одной из площадок для вакцинации старшего поколения в преддверии сезона простуд.

Медицинские работники подчеркивают: вакцинация, проведенная своевременно, позволяет иммунной системе успеть подготовиться к пику заболеваемости.

«Коллективный иммунитет — это наша общая защита. Особенно он важен для уязвимых групп: пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями. Чем больше привитых, тем безопаснее среда для всех», - подчеркнула врач по медицинской профилактике Самарской городской больницы №6 Анастасия Устинова.

На сегодня в области уже привито около 650 тысяч жителей, включая 250 тысяч детей. Для удобства самарцев работают как стационарные пункты в медучреждениях, так и выездные бригады на предприятиях.

Узнать о ближайшем пункте вакцинации и наличии препаратов можно с помощью интерактивной карты на сайте областного минздрава.

Фото: Телеканал "Самара-ГИС/минздрав СО