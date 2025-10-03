Я нашел ошибку
Главные новости:
​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
В номинации «Второй старт».
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 
Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек.
Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» 
Работы запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 

3 октября 2025 16:13
114
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.

Вернувшиеся с фронта ветераны СВО подали личный пример самарцам, приняв участие в вакцинации от гриппа. Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Одним из первых вакцинацию прошел гвардии младший сержант запаса Павел Кудаков. Для него, отца троих детей, предпринимателя и участника программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев»), такая профилактика — логичное продолжение активной гражданской позиции.
 «Когда есть возможность бесплатно и коллективно укрепить иммунитет — это правильный выбор. Так мы повышаем собственную защиту и вносим вклад в здоровье всего общества», - отметил участник программы «Школа героев» Павел Кудаков.
К акции присоединились и другие ветераны СВО, труженики тыла, блокадники. Как рассказала Ольга Баранова, директор Самарского Дворца ветеранов, их учреждение традиционно становится одной из площадок для вакцинации старшего поколения в преддверии сезона простуд.
Медицинские работники подчеркивают: вакцинация, проведенная своевременно, позволяет иммунной системе успеть подготовиться к пику заболеваемости.
 «Коллективный иммунитет — это наша общая защита. Особенно он важен для уязвимых групп: пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями. Чем больше привитых, тем безопаснее среда для всех», - подчеркнула врач по медицинской профилактике Самарской городской больницы №6 Анастасия Устинова. 
На сегодня в области уже привито около 650 тысяч жителей, включая 250 тысяч детей. Для удобства самарцев работают как стационарные пункты в медучреждениях, так и выездные бригады на предприятиях.
Узнать о ближайшем пункте вакцинации и наличии препаратов можно с помощью интерактивной карты на сайте областного минздрава.

 

Фото: Телеканал "Самара-ГИС/минздрав СО

Теги: Самара

​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
03 октября 2025, 16:49
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО. Общество
1
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
03 октября 2025, 16:32
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании. Образование
9
В номинации «Второй старт».
03 октября 2025, 16:17
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
В номинации «Второй старт». Общество
40
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
3 октября 2025  13:06
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
185
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
372
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
369
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
360
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
393
Весь список