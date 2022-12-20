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Личные итоги года планируют подвести 51% самарцев

20 декабря 2022 09:46
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Личные итоги года планируют подвести 51% самарцев

События 2022 года и их влияние на свою жизнь в последние дни декабря будет оценивать практически каждый второй. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

3 из 10 респондентов подведут личные итоги года, но сохранять эту информацию не планируют. 13% оставят соответствующие записи. 1 из 100 составит пост для соцсетей. Еще 7% сохранит в другом виде (например, в формате стихотворения, музыкального или художественного произведения).

Женщин, склонных к самоанализу в последние дни года, чуть больше, чем мужчин. Самарцы старше 45 лет подводят персональные итоги года чуть чаще более молодых респондентов. Больше всего же тех, кто будет анализировать уходящий год, среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (51%).

Чаще всего горожане осмысляют достигнутое за год в таких сферах как достаток (62% от общего числа подводящих итоги года), здоровье (57%), саморазвитие и карьера (по 45%).

Для мужчин более важны показатели дохода, карьерный рост и спортивные успехи, для женщин — саморазвитие, любовь и образование. Чем старше респонденты, тем больше внимания они уделяют здоровью и отношениям с детьми. Горожане до 34 лет чаще думают о саморазвитии, анализируют образование, хобби, выполненные проекты и отношения с противоположным полом. С увеличением уровня дохода опрошенных растет внимание к таким сферам как благосостояние, карьера, отношения, дети и путешествия.

Время проведения: 8—16 декабря 2022 года

Теги: Опрос

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