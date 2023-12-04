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Льготную ипотеку для сотрудников ИТ-компаний продлят после 2024 года

4 декабря 2023 13:21
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Льготную ипотеку для сотрудников ИТ-компаний продлят после 2024 года

Возможность оформить ипотеку по льготным условиям для ИТ-специалистов в России планируют продлить после 2024 года. Сейчас Минцифры РФ уже обсуждает этот вопрос с профильными ведомствами. 

Минцифры РФ обсуждает с профильными ведомствами вопрос продления программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов аккредитованных министерством компаний. «Минцифры обсуждает продление программы льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний. Пока возможность оформить кредит действует до конца 2024 года», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в Telegram-канале.

Всего за полтора года действия программы оформлено уже 38,5 тыс. кредитов на общую сумму 337 млрд рублей, а средняя ставка по ним составляет 4,2%, добавили в министерстве. Чаще всего оформляют льготную ипотеку ИТ-специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. 

Так, почти 5 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки для ИТ-специалистов общим объемом 62,1 млрд рублей выдали в Москве с января по август, сообщали ранее в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. По итогам января — августа на столицу пришлось более 27% от общего числа выданных в стране кредитов и почти 40% от их объема. Каждый пятнадцатый выданный в столице ипотечный заем — это ИТ-ипотека. 

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, который упрощает получение льготных ипотечных кредитов для молодых ИТ-специалистов в РФ. Так, ИТ-спeциалисты в возрасте до 35 лет теперь смогут оформить льготный ипотeчный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты. Ранее порог ежемесячного дохода для такой ипотеки составлял 120 тыс. рублей в городах-миллионниках и 70 тыс. рублей в месяц — в других населенных пунктах.

Кроме того, в январе правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Такие кредиты стали доступны сотрудникам 20 тысяч аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет (ранее — в возрасте от 22 до 44 лет).

До конца 2024 года по программе льготной ИТ-ипотеки планируется выдать не менее 50 тыс. кредитов, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. При этом популярность такого инструмента среди специалистов точно не будет падать в ближайшие годы, уверен депутат. «Благодаря нововведениям, которые были приняты в начале осени, значительно повысилась доступность программы именно для молодых специалистов, что уже простимулировало спрос на нее. Ежемесячная выдача таких кредитов продолжает расти и уже приблизилась к 3 тыс. кредитов. Кроме того, выгодные условия по ипотеке наряду с хорошими зарплатами являются стимулом для молодого поколения все чаще делать выбор в пользу ИТ-профессий. Это немаловажно в условиях того, как бурно развивается отрасль последние годы, и как сильно растет спрос на квалифицированных специалистов. Сегодня нам крайне важно делать цифровую отрасль привлекательной для молодежи, и ИТ-ипотека, в частности, является одним из инструментов, который успешно с этим справляется», - добавил он. 

Как показало исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», большинство россиян – 66% - считают, что самыми перспективными в 2024 году будут специальности в сфере IT и рабочие профессии. На вопрос о том, что почему именно эти профессии будут перспективными, чаще всего россияне отмечали большие зарплаты (43%) и высокую конкуренцию работодателей за кадры (43%). Также респонденты указали на перспективы развития профессии в РФ и других странах (39%), престижность специальности (32%), возможность для удаленной работы (25%) и высокий карьерный потенциал (23%).

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий была запущена по инициативе президента РФ Владимира Путина в мае 2022 года. Ставка по ней составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников — 18 млн рублей, для остальных — 9 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина

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