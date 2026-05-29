LG может уйти с рынка телевизоров

LG может отказаться от производства телевизоров. Топ-менеджеры компании ездили в Пекин и обсуждали с Hisense реструктуризацию ТВ-подразделения, включая вариант полной продажи. Ни одна из компаний не подтвердила сделку, сообщает iphones.ru со ссылкой на Android Authority.

Предположительно, LG рассматривает вариант закрытия ТВ-подразделения из-за низкой рентабельности и усиления конкуренции со стороны TCL и Hisense.

LG остаётся одним из крупнейших производителей телевизоров уже несколько десятилетий и выпускает их с 1966 года.

Даже в случае ухода с рынка телевизоров компания, вероятно, сохранит присутствие в индустрии развлечений, сосредоточившись на развитии webOS и программных сервисов для мониторов, автомобильных платформ и умных дисплеев.