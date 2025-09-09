Я нашел ошибку
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Летом жители Самарской области чаще всего читали фэнтези

9 сентября 2025 10:29
Самара, РФ — Цифровая экосистема МТС на основе аналитики холдинга МТС Медиа подвела итоги «цифрового» лета в Самарской области и выяснила музыкальные, книжные и сериальные предпочтения жителей региона.


Чаще всего в летний сезон жители Самарской области включали трек «Худи» от Джигана, Artik & Asti, и NILETTO, песню «Асфальт» от Jakone и Kiliana, а также музыкальную работу «Поезда» от Жени Трофимова и группы Комната культуры. Интересно и то, что за три летних месяца аудитория МТС Музыки в регионе выросла на 15%.

Для чтения этим летом жители Самарской области выбирали произведения Ребекки Яррос – романтические фэнтези «Четвертое крыло» и «Железное пламя», а также российский хоррор «Лес» Светланы Тюльбашевой. При этом, по данным аналитики сервиса МТС Строки, погружаться в онлайн-чтение в Самарской области в значительной степени предпочитают женщины (более 75% пользователей).

В лидерах по просмотрам у жителей региона этим летом фильм «Кракен» с Александром Петровым. Новый фильм попал в список самых просматриваемых кинолент по версии экспертов онлайн-кинотеатра KION. Также самарские пользователи выбирали для просмотра сериалы «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, «Нереалити» с Ольгой Дибцевой и «Театральная зона» с Никитой Кологривым. По данным KION, наиболее активно досуг перед экранами проводили женщины и мужчины в возрасте 35-44 лет.***

Холдинг МТС Медиа создан в 2024 году и объединяет развлекательные бизнесы цифровой экосистемы МТС разных средах: KION, МТС Музыка, Строки, компанию МТС Live, музыкальную компанию полного цикла МТС Лейбл и студию KIONFILM. 

