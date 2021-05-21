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Летом в Самаре будут работать 186 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и 7 загородных

21 мая 2021 10:24
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Летом в Самаре будут работать 186 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и 7 загородных

«Летняя оздоровительная кампания – 2021»: в Администрации Самары обсудили вопросы безопасности детей. Этим летом на территории города будет организована работа 186 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и семи загородных.

Для воспитанников спортивных школ олимпийского резерва на базе самарского «Олимпа» будут работать пять спортивных смен. Кроме того, предусмотрено проведение профильной смены для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В детском оздоровительном учреждении «Волжский Артек» будет организовано 4 смены продолжительностью по 21 день. Летом здесь отдохнет 840 ребят, в том числе и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

С учетом ограничительных мероприятий загруженность смен в учреждениях составляет не более 75% от проектной мощности.

Муниципальными учреждениями культуры планируется провести 1256 мероприятий для детей и подростков. Будут работать более 100 тренеров по месту жительства.

Кроме того, на летний период планируется трудоустроить порядка 2500 подростков, сообщает горадминистрация.

Теги: летние лагеря летний отдых детей

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