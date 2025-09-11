Лесная охрана Самарской области выявила более 120 нарушений

129

Самарская лесоохрана провела 7,5 тысяч рейдов на территории государственного лесного фонда региона, площадь которого 590 тысяч гектаров. В ходе патрулирования выявлено 124 нарушения. Среди них – незаконная рубка, самовольное занятие лесных участков, нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. К ответственности уже привлечено 79 лиц, на которых наложены штрафы на общую сумму свыше 1,25 миллиона рублей. Но благодаря профилактическим мерам сотни нарушений удаётся предотвратить.

«На сегодняшний день проведено более 9 тысяч разъяснительных бесед с жителями, которых лесные инспекторы встретили на маршрутах патрулирования лесного фонда. Это профилактическая работа на опережение. Нам важно предотвращать нарушения, а не просто бороться с их последствиями», – прокомментировал врио замминистра, руководитель департамента лесного хозяйства минприроды региона Павел Мельников.

Охрана лесного фонда – важнейшее направление нацпроекта «Экологическое благополучие». В губернии такую работу обеспечивают более 200 лесоводов. Патрулирование ведется по 613 маршрутам, общая протяженность которых превышает 58 тысяч километров. Существенную помощь в работе оказывает новая техника. В начале 2025 года по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в лесничества региона было поставлено 35 новых отечественных внедорожников.

«Гослесфонд региона – это 16 лесничеств. И чтобы добраться до нужного квартала или выдела, лесники преодолевают десятки километров по бездорожью – в среднем до 250 км в день. Конечно, без внедорожников никак. Мы очень рады, что благодаря нацпроекту и правительству региона автопарк лесничеств пополняется новой техникой. Это, безусловно, напрямую влияет на эффективность охраны лесов от пожаров, на борьбу с незаконными рубками», – добавил Мельников.

Охранять леса помогает и видеонаблюдение. Минприроды региона развивает сеть видеомониторинга с 2011 года, и сегодня она состоит из 55 управляемых видеокамер с радиусом обзора до 45 километров и автоматическим разворотом 360 градусов. Они расположены на вышках сотовой связи и покрывают порядка 85% территорий лесного фонда, мониторят пожарную обстановку в лесах. Но при необходимости можно в ручном режиме приблизить кадр вплоть до видимости госномера автомобиля, выезжающего из леса. Также свою эффективность в борьбе с незаконными рубками доказывают фотоловушки.

«Например, ранее мы получили сигнал с фотоловушки в Кинельском лесничестве. Лесная охрана оперативно прибыла на место, обнаружила 9 незаконно срубленных деревьев дуба и нарушителя. Было возбуждено уголовное дело, и в прошлом году суд вынес решение - штраф 1 млн рублей и 400 тысяч за ущерб лесному хозяйству», – прокомментировал Мельников.

В этом году лесная охрана уже выявила 3 факта, содержащие признаки уголовной ответственности по ст. 260 УК РФ. Материалы направлены в правоохранительные органы. Напоминаем, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная или уголовная ответственность в зависимости от вида вырубленных или повреждённых деревьев и кустарников, и размера причинённого ущерба. Если ущерб лесу больше 5 тысяч рублей, то наступает уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы от 40 до 50 тысяч рублей для граждан, и до миллиона рублей для юрлиц.

Фото: минлесхоз СО