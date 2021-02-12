Леонид Симановский: СО выделено 489,4 млн рублей на финансовое обеспечение медорганизаций в условиях пандемии

75

12 февраля Правительство утвердило распределение регионам дополнительных бюджетных ассигнований для дополнительного финансового обеспечения медицинских организаций в условиях повышенной нагрузки из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Средства выделяются в целях обеспечения обязательств регионов по финансированию территориальных фондов ОМС в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.

Самарской области на эти цели выделено 489,4 млн рублей. Об этом сообщил член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, первый заместитель бюджетного комитета Госдумы, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский. Решение о выделении средств было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата.

Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.

Ранее, в 2020 году, как сообщал Леонид Симановский, Самарской области на эти цели было выделено 606,9 млн рублей.

Леонид Симановский отметил: «Наша парламентская Комиссия вместе с Правительством продолжает оказывать дополнительную поддержку регионам в условиях все еще сохраняющейся пандемии коронавируса. Медицинские организации уже почти год работают в очень напряженном режиме в условиях повышенной нагрузки, с резко возросшим количеством пациентов. Выделенные из Резервного фонда Правительства дополнительные средства помогут Самарской области обеспечить необходимое финансирование больниц и поликлиник для своевременного и в полном объеме оказания помощи, лечения пациентов по системе обязательного медицинского страхования.»