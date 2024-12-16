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Лауреатами Всероссийского конкурса «Проводники смыслов» стали три экскурсовода из Самарской области

16 декабря 2024 10:20
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Лауреатами Всероссийского конкурса «Проводники смыслов» стали три экскурсовода из Самарской области

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошла торжественная церемония награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов» программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Мероприятие стало ярким событием в сфере молодежного туризма, собрав лучших гидов со всей страны. Победителями стали три представителя Самарской области: Анастасия Силина (в номинации «Детская экскурсия»), Алла Соловова (в номинации «Культурно-познавательная экскурсия»), Ольга Лодочникова (номинации «Хранители троп»).

Анастасия Силина представила проект «Пернатая мафия». Это пешеходная игровая экскурсия, где главными героями выступают птицы, а дети могут задуматься о вечных темах добра и зла. Она знакомит детей с многообразием птичьего царства и позволяет понять, кто важен в природе. Существуют ли вредные и полезные птицы, что произойдёт, если исчезнет хотя бы один вид пернатых. Экскурсия проводится в парках и скверах Самары, а также на базе Самарского историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина.

Как подчеркнула сама победительница, секретом ее победы стала не только искренняя любовь к своему проекту, но и методическая скрупулезность, с которой она шлифовала детали.

«Это счастье – влюблять других людей в тему своей экскурсии. Мои «птички» точно остались в сердцах тех, кто познакомился с «Пернатой мафией», а остальные коллеги выразили желание узнать, как простые птицы могут быть такими интересными. Но я отвечу: потому что птицы – это мафия! Пернатая мафия. Хочу также поблагодарить организаторов за колоссальную работу. Наша победа была бы невозможна без такой отдачи и обратной связи. Я надеюсь быть полезной для сообщества «Проводники смыслов», ведь каждый из нас может многое, но только вместе мы можем все», – рассказала Анастасия.

Алла Соловова представила проект «Самара - просто космос!». Именно в Самаре уже более 60 лет создают ракета-носители, которые выводят на орбиту космонавтов. Там же находится и самый большой памятник ракете в России. Из Самары родом также космические матрешки и космопупс. А еще – секретный Гагаринский домик. Об этом девушка и повествует в своих экскурсиях.

«Я хочу, чтобы жители не только знали об этом, но и гордились своим городом и своей страной. Я уверена, Россия впишет еще много рекордов и фамилий в историю мировой космонавтики. Так что, вперед к звездам! Продолжая слоган «Больше, чем путешествие» можно сказать, что «Проводники смыслов» – это больше, чем конкурс. Это встреча лучших экскурсоводов со всей страны. И я восхищаюсь каждым из коллег. Они настолько влюбляют, передают колорит, смыслы и атмосферу своих регионов, что хочется тут же покупать билеты и ехать, лететь, изучать родную страну. Эти 4 дня были невероятно насыщенными и теплыми. Прием, лекции, мастер-классы и гала-вечер – все прошло на высочайшем уровне, спасибо организаторам и наставникам!», – рассказала победительница.

Ольга Лодочникова презентовала проект «Карта сокровищ Самарской Луки». Она рассказала, как доходчиво доносить до туристов значимость работы сотрудников национального парка «Самарская Лука» и Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И.И.Спрыгина. Как можно искренне и по-настоящему дружить с местным населением и вовлекать их в гостеприимство. Как важно доносить достоверную историческую информацию и погружать в колорит при помощи традиций и фольклора.

«Конкурс очень четко показал всем его участникам, как важно быть не конкурентами, а коллегами. Какую можно получить отдачу и пользу, если делиться своими знаниями. Спасибо «Проводникам смыслов» за энергию, чувство сплоченности и вдохновение», – поделилась победительница.

За два сезона конкурс «Проводники смыслов» стал важнейшей площадкой для объединения более 12 тысяч талантливых экскурсоводов, педагогов, путешественников, работников учреждений культуры, гидов со всей России.

Экспертное жюри из ведущих экскурсоводов, гидов и руководителей туристических проектов из 100 финалистов определили 18 победителей в следующих номинациях: «Профориентационная экскурсия», «Культурно-познавательная экскурсия», «Хранители троп», «Детская экскурсия» и «Экскурсия будущего». Кроме того, победителей отметили в специальных номинациях: «Признание года», «Идея года» и «Лучший молодёжный маршрут». Также еще 9 финалистов были отмечены специальными дипломами победителей.

 

Финалисты прошли интенсивную трехдневную программу, включающую мастер-классы от ведущих экспертов туристической и медийной индустрии, тренинги по командообразованию и развитию профессиональных навыков, а также презентовали свои проекты, обменялись друг с другом опытом, обсудили совместные планы на будущий год.

Фото: министерство туризма Самарской области

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