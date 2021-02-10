Кванторианцы протестировали прототипы стрелкового оружия в "Жигулевской долине"

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Самарский предприниматель Иван Сенюшин создал предприятие, которое занимается моделированием и выпускает прототипы настоящего стрелкового оружия: пистолетов, винтовок и автоматов. Эти модели называют «резинкострелы» и являются такими же безопасными как водный пистолет. 9 февраля модели оружия протестировали ученики детского технопарка «Кванториум-63» в «Жигулёвской долине».

Все модели сделаны из березы - экологически чистого сырья. Сегодня в линейке продукции компании уже около 50 моделей.

Предприниматель Иван Сенюшин с детства увлекался оружием. Именно поэтому он окончил Ульяновское высшее военное инженерное училище связи. Сегодня он является офицером запаса, но даже свою гражданскую деятельность он связал, в некотором роде, с военной тематикой. Предприниматель решил не ограничиваться продажами на региональном рынке, а расширить географию поставок за пределы страны. Для этого Иван обратился в Центр поддержки экспорта, где ему помогли с выходом на маркетплейс, а также с переводом необходимой сопроводительной документации к товару.

Чтобы упростить предпринимателям эти задачи и увеличить объемы экспортируемой продукции, в регионе был создан Центр поддержки экспорта Самарской области. В 2020 году Центр поддержал более 400 предпринимателей, которым было предоставлено почти 800 услуг.

«Благодаря взаимодействию бизнеса и регионального института поддержки, местные производители, несмотря на закрытые границы и ограничения, связанные с пандемией, экспортировали свою продукцию на 2,5 млрд рублей, заключили 90 экспортных контрактов, - подвел итоги работы в этом направлении министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В Центре поддержки экспорта каждому предприятию, готовому к зарубежным поставкам, помогут с поиском иностранных партнеров, подготовят необходимую документацию в соответствии с требованиями конкретной страны, а также сопроводят компанию на всех этапах экспортного цикла», - перечислил министр.

В планах предприятия Ивана Сенюшина – дальнейшее взаимодействие с Центром и поиск партнеров из других стран.