Кузница кадров-2021: 600 самарских студентов обучатся в Школе студенческого актива

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Школа студенческого актива «Кузница кадров 2021» вернулась после долгого перерыва. Первая смена – 300 самых активных студентов Самарской области – начали работу на яркой образовательной площадке этой осени.

7 сентября на территории загородного комплекса «Циолковский» начала свою работу «Школа студенческого актива «Кузница кадров 2021».

На участие в крупном региональном культурно-образовательном мероприятии студентами было подано более 5000 заявок. Экспертное жюри отобрало 600 заявок, и первые 300 студентов заселили площадку Школы студенческого актива «Кузница кадров», где в течение 3-х дней их будет ждать насыщенная образовательная программа с участием федеральных и региональных экспертов, а также яркая досуговая программа, направленная на сплочение команд и творческое решение нестандартных ситуаций.

«Я счастлив быть здесь и рад, что «Кузница кадров» вернулась, - выступил с приветственным словом заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев. - Вернулась после долгого перерыва благодаря активной жизненной позиции студентов региона и поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В работе Школы студенческого актива одним из приоритетных направлений является поддержка студенческих инициатив, предоставление интересных культурно-образовательных площадок, где каждый сможет реализовать свой талант и получить новые знания и навыки, найти единомышленников и уже после мероприятия включиться в межвузовскую проектную работу. Успехов каждому участнику «Кузницы кадров 2021» и этому яркому молодежному событию!».

«CLUB-менеджмент», «Студенческое самоуправление», «PROFЗащита», «ART-менеджмент», «ЭкоЛогичность» - именно эти направления в фокусе внимания в ближайшие три дня.

«Мы постарались предусмотреть все организационные моменты, чтобы участники каждого тематического трека занимались в максимально комфортных условиях, - рассказала представитель дирекции Школы Марина Бабаченко. – Конечно, насыщенность каждого дня достигает 100 баллов, но уровень эмоций и вовлеченности позволит получить искренние яркие эмоции ребятам, запомнить это время надолго и благодаря активному нетворкингу найти новых друзей и создать энергичные межвузовские команды».

Развитие творческого потенциала, поддержка молодежных инициатив - главная часть стратегии лидерства региона, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей области.

Впереди у студентов встречи с интересными спикерами, знакомства, достижения. А уже 9 сентября экспертное жюри выберет самые проработанные и перспективные межвузовские проекты команд первой смены, которые получат поддержку в реализации на региональном уровне.