Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую на Урале мать держала в шкафу

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Госпитализированная ранее с дистрофией девочка из уральского Карпинска, которую мать с рождения прятала в шкафу, после выписки из больницы находится в доме ребенка в Екатеринбурге, она активно развивается и набирает вес, передает ТАСС. Об этом в среду сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Угадайте кто это? Это малышка из Карпинска, которую в октябре нашли в истощенном состоянии в шкафу. Она сейчас в доме ребенка в Екатеринбурге, куда ее выписали из больницы. Со здоровьем у девочки все в порядке, и это - прекрасная новость. Рядом с малышкой постоянно находится волонтер. Девочка очень общительная, эмоционально отзывчивая. То, как она набирает вес, активно развивается - вызывает только радость", - написала Кузнецова в "Инстаграме".

Омбудсмен отметила, что очень многие люди переживают за судьбу ребенка, некоторые предлагают взять ее в свои семьи. "Но пока продолжается следствие по уголовному делу, обвиняемой по которому проходит мать малышки, вопрос о том, что ждет девочку дальше, остается открытым. Мы внимательно следим за этой ситуацией", - добавляет омбудсмен.

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жительницы Карпинска, которая подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. В прокуратуре Свердловской области уточняли, что также возбуждено уголовное дело по статье "Истязание".

По данным местных СМИ, 37-летняя жительница Карпинска родила ребенка более полугода назад и все это время прятала его в сумке в шкафу. Девочку случайно обнаружили подруги женщины во время застолья, вызвали скорую помощь и полицию.

Фото: instagram.com/anna_jurevna/"Известия"