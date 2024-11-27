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Курс на обновление: самарские единороссы провели заседание Совета первичных отделений партии

27 ноября 2024 10:57
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Курс на обновление: самарские единороссы провели заседание Совета первичных отделений партии

На связи и в зале - представители всех муниципалитетов Самарской области, представители 45 местных отделений партии, секретари «первичек» - люди, с которых начинается партия.

Сейчас в Самарской области работают 1742  первичных организации партии, объединившие более 41 тысячи членов «Единой России» и почти 20 тысяч ее сторонников.  Секретари первичных отделений – это те, кто каждый день по самому широкому кругу вопросов работают с людьми.  

Открыл заседание Совета «первичек» секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Федорищев. Он поделился итогами встречи с врио секретаря Генсовета партии Владимиром Якушевым, которая состоялась накануне.

Вячеслав Федорищев рассказал, что руководство партии одним из важных приоритетов в работе видит взаимодействие с первичными отделениями: «Мы всегда начинаем с тех людей, которые по-настоящему работают, своим трудом, своим рвением, своим желанием делать мир к лучшему».

«Требуйте того, чтобы правда, истина, мнение наших жителей по-настоящему были услышаны», - рекомендовал он секретарям первичных отделений.

«Мы с вами в тылу. Стыдного здесь ничего нет.  Нужно в тылу показывать такое же усердие, как ребята  - наши герои -  на фронте. Не надо стыдиться быть в тылу. Нужно так же, с такой энергией и отдачей, быть патриотом своей Родины,  а значит: не воровать и не давать другим, не врать и не давать другим, делать, изменять, менять мир к лучшему», - уверен секретарь Самарского реготделения «Единой России» Вячеслав Федорищев.

Работают в тылу, но как на фронте, многие секретари первичных отделений. Об этом напомнил секретарь первичного отделения № 19, участник СВО и ветеран боевых действий, депутат Думы Новокуйбышевска Константин Красильников, делегат 22 Съезда партии, член федерального Совета первичных отделений.

Он рассказал о своём опыте работы секретарём «первички», в том числе и о волонтёрской работе  в новых регионах и  о помощи СВО.

Начать перезагрузку деятельности первичных отделений партии в регионе решили с обновления структуры и руководящего состава. Руководителем Совета «первичек»  единогласным решением выбран Павел Чумак, проректор Самарского университета  «МИР», депутат Думы городского округа Самара, секретарь первичного отделения №15 Ленинского района. Он выступил с инициативой возобновить региональный  конкурс на лучшее первичное отделение. Новый руководитель Совета первичных отделений уверен: надо поддержать партийные ячейки и отметить социально значимые проекты, которые они воплощают в жизнь.

Кроме того, прозвучали предложения и по проведению регионального форума первичных отделений, на котором секретари «первичек» могли бы обменяться лучшими практиками работы с людьми. Проведение его предварительно запланировали на январь будущего года.

Теги: Единая Россия

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