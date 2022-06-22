Купальный сезон открыт. Списком официальных пляжей Самарской области

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В настоящее время на территории Самарской области функционируют 44 пляжа:

1. Пляж на 1 очереди набережной г.о. Самара (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);

2. Пляж на 2 очереди набережной г.о. Самара (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса "КИНАП");

3. Пляж на 4 очереди набережной г.о. Самара (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

4. Пляж г.о. Самара в районе Барбошиной поляны;

5. Пляж г.о. Самара в районе Загородного парка;

6. Пляж Красноглинского района г.о. Самара;

7. Пляж в районе Фестивальной поляны (г.о. Самара, в районе Фестивальной поляны (р. Волга, 1695 км ЕГС, пр. Мастрюково);

8. Пляж СФГУП "Санаторий Можайский" (г.о. Самара, в районе СФГУП "Санаторий Можайский");

9. Пляж спуск на ул. Советской Армии (г.о. Самара, в районе спуска на ул. Советская Армия);

10. Пляж г.о. Тольятти (Центральный район, "Волжский замок");

11. Пляж г.о. Тольятти (Центральный район, Лесопарковое шоссе, "Итальянский пляж");

12. Пляж "Волна" (г.о. Тольятти, Комсомольское шоссе, д. 68);

13. Пляж МАУ ДЦ "Березки" (г.о. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 2, а/я 17);

14. Пляж Детского загородного спортивно-оздоровительного лагеря "Дружба" (г.о. Новокуйбышевск, район поселка «Океан»);

15. Пляж г. Новокуйбышевск (в районе озера Орлово);

16. Пляж Сакулино 1 (г.о. Новокуйбышевск, в районе ул. Карбышева);

17. Пляж Сакулино 2 (г.о. Новокуйбышевск, в районе ул. Карбышева);

18. Пляж г.о. Октябрьск;

19. Муниципальный пляж г.о Чапаевск на берегу озера Ильмень;

20. Пляж г.о. Сызрань (район Волжского спуска);

21. Пляж г.о. Сызрань (район спасательной станции);

22. Пляж г.о. Сызрань (район ДЭУ);

23. Пляж г.о. Жигулевск;

24. Пляж г.о. Отрадный (ДОЛ "Остров Детства") - г.о. Отрадный, р. Большой Кинель;

25. Пляж Детского загородного оздоровительного центра "Молодая Гвардия" (м.р. Красноармейский, м. "Ясная поляна");

26. Муниципальный пляж с. Екатериновка Безенчукского района;

27. Муниципальный пляж с. Васильевка Безенчукского района;

28. Пляж базы отдыха "Солнечный мыс" (м.р. Шигонский, с.п. Муранка, Муранский бор, база отдыха «Солнечный мыс»);

29. Пляж с.п. Муранка (м.р. Шигонский, с.п. Муранка, Муранский бор, участок 50);

30. Пляж базы отдыха «Заря» м.р. Шигонский, (с.п. Муранка, территория Муранский бор, база отдыха «Заря», земельный участок № 1);

31. Пляж с.п. Елшанка м.р. Сергиевский;

32. Пляж № 1 м.р. Красноярский (с.п. Красный Яр, восточный (левый) берег реки Сок, в 2 км западнее улицы Дзержинского села Белозерки);

33. Пляж № 2 м.р. Красноярский (с.п. Красный Яр, восточный берег реки Сок, в 2 км западнее улицы Озерной села Белозерки);

34. Пляж г.о. Кинель (р. Самара, микрорайон «Лебедь»);

35. Пляж г.о. Кинель на о. Ладное;

36. Пляж базы отдыха «Утёс» с. Винновка (м.р Ставропольский, Шелехметское лесничество, квартал 68, правый берег реки Волга, в 5 км от с. Винновка);

37. Пляж базы отдыха "Стрежень", р. Черноярка (м.р. Ставропольский, р. Черноярка, западнее села Задельное);

38. Пляж с.п. Ягодное (м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, восточный берег Куйбышевского водохранилища с. Ягодное, в районе улицы Кооперативная);

39. Пляж с.п. Ягодное (м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, восточный берег Куйбышевского водохранилища с. Ягодное, напротив квартала 5 Ягодинского участкового лесничества);

40. Пляж с.п. Хрящевка (м.р. Ставропольский, с.п. Хрящевка);

41. Пляж МБУ ДЗСОЦ "Волжанин", оз. Барское (м.р. Волжский, п. Власть Труда, МБУ ДЗСОЦ "Волжанин", оз. Барское);

42. Пляж с.п. Старое Эштебенькино (м.р. Челно-Вершинский, с.п. Эштебенькино);

43. Пляж «Волжский Утес» (м.р. Шигонский с.п. Волжский Утес);

44. Пляж б/о "Голубая Гавань" (м.р. Шигонский, база отдыха «Голубая Гавань»).

ГУ МЧС СО напоминает жителям области: отдыхая на воде, посещайте специально оборудованные пляжи!

Соблюдайте правила безопасного поведения на воде! Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, не ныряйте в водоемы с непроверенным дном, не заплывайте за буйки, не оставляйте детей у воды без присмотра. От Вашей сознательности во многом зависит собственная жизнь, а также здоровье и безопасность близких!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: ГУ МЧС СО