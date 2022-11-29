Куйбышевская ЖД присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

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Куйбышевская железная дорога присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходит с 28 ноября по 1 декабря.

На всех крупнейших вокзалах КбшЖД размещены печатные информационные материалы, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания. В залах ожидания транслируются видеоролики соответствующей тематики.

Профилактическая работа организована во всех учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина», расположенных в границах Куйбышевской магистрали: здесь размещены плакаты и памятки, посвященные простым и эффективным способам защиты от ВИЧ/СПИДа. На железнодорожных предприятиях врачами-специалистами проводятся тематические лекции.

Напомним, акция «Стоп ВИЧ/СПИД» направлена на объединение усилий государственных, общественных и бизнес-структур по повышению информированности населения по вопросам защиты от ВИЧ-инфекции.