Кухни составляют четверть площади современной квартиры

113

Кухни составляют всё большую часть от площади квартиры, в современных домах доля одного из самых важных помещений достигает четверти общего метража.

Такие выводы получены экспертами Циана, крупнейшей в России онлайн-платформы для поиска и операций с недвижимостью, в результате анализа площадей ~147 тыс. квартир, продаваемых на вторичном рынке в городах-миллионниках.

В недавно сданных новостройках средняя площадь кухни выросла до 13 кв.м. и до 23% от общего метража.

Самые просторные кухни на вторичном рынке городов-миллионников – в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

От 6 метров в «хрущевках» до 13 в новостройках

Площади кухонь стали увеличиваться начиная с «брежневок». В пятиэтажках проектировались 5-6 метровые помещения (14% от размера квартиры). Тогда и экономили стройматериалы (в стремлении построить больше квартир за те же деньги) и пропагандировали питание вне дома. Предполагалось, что женщина будет освобождена от работы на кухне в пользу работы на заводе, а питаться советские граждане станут в столовых, поэтому жилье и проектировалось с расчётом на небольшие чаепития и скромные ужины.

В более ранних домах – сталинках (8,2 кв. м) и дореволюционных (10,2 кв. м) – кухни были значительно просторнее, т.к. создавались с целью выполнения своей прямой функции. На них приходилось 15% и 17% от площади квартиры соответственно.

В «брежневках» стандартными стали уже не 6 кв.м., а 8-10 кв.м., а доля их от общей площади квартиры увеличилась до 15-16%. В 1990-е тренд на строительство квартир с более просторными кухнями сохранился – в постсоветских панельках даже средний метраж кухни в квартирах составляет 11 кв.м., в кирпичных домах – 14 кв.м. (19% от квартиры).

«Просторные варианты сегодня становятся обыденностью: нужно больше площади для бытовой техники, кухня превращается не только в место, где готовят еду, но и в своеобразный центр квартиры, где встречается вся семья, собираются гости – комментирует Елена Бобровская (Лапшина), эксперт Циан.Аналитики. – Застройщики оптимизируют планировки, снижая порог входа на рынок новостроек, но почти всегда уменьшают комнаты и коридоры, стараясь сохранить большую кухню».