Я нашел ошибку
Главные новости:
Стоимость полисов ОСАГО изменится в России с 27 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится в России с 27 января
Каждый второй самарец готов повышать квалификацию как минимум раз в год
Каждый второй самарец готов повышать квалификацию как минимум раз в год
Самарцев призывают: воздержитесь от выезда на личном транспорте в непогоду!
Самарцев призывают: воздержитесь от выезда на личном транспорте в непогоду!
28 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
28 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности
В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности
В Самарской области провели акцию, посвященную Дню снятия блокады Ленинграда
В Самарской области провели акцию, посвященную Дню снятия блокады Ленинграда
Студентов Самарской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне проекта «Твой Ход»
Студентов Самарской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне проекта «Твой Ход»
В Самарской области на трассе большегруз перевернулся в кювет
В Самарской области на трассе большегруз перевернулся в кювет
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.26
-0.84
EUR 103.19
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут об архитектурной истории бывшего Завода имени Масленникова
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Кухни составляют четверть площади современной квартиры

27 января 2025 12:48
113
Кухни составляют четверть площади современной квартиры

Кухни составляют всё большую часть от площади квартиры, в современных домах доля одного из самых важных помещений достигает четверти общего метража.

Такие выводы получены экспертами Циана, крупнейшей в России онлайн-платформы для поиска и операций с недвижимостью, в результате анализа площадей ~147 тыс. квартир, продаваемых на вторичном рынке в городах-миллионниках.

  • В недавно сданных новостройках средняя площадь кухни выросла до 13 кв.м. и до 23% от общего метража.

  • Самые просторные кухни на вторичном рынке городов-миллионников – в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 

 

От 6 метров в «хрущевках» до 13 в новостройках

Площади кухонь стали увеличиваться начиная с «брежневок». В пятиэтажках проектировались 5-6 метровые помещения (14% от размера квартиры). Тогда и экономили стройматериалы (в стремлении построить больше  квартир за те же деньги) и пропагандировали питание вне дома. Предполагалось, что женщина будет освобождена от работы на кухне в пользу работы на заводе, а питаться советские граждане станут в столовых, поэтому жилье и проектировалось с расчётом на небольшие чаепития и скромные ужины.

В более ранних домах – сталинках (8,2 кв. м) и дореволюционных (10,2 кв. м) – кухни были значительно просторнее, т.к. создавались с целью выполнения своей прямой функции. На них приходилось 15% и 17% от площади квартиры соответственно.

В «брежневках» стандартными стали уже не 6 кв.м., а 8-10 кв.м., а доля их от общей площади квартиры увеличилась до 15-16%. В 1990-е тренд на строительство квартир с более просторными кухнями сохранился – в постсоветских панельках даже средний метраж кухни в квартирах составляет 11 кв.м., в кирпичных домах – 14 кв.м. (19% от квартиры).

«Просторные варианты сегодня становятся обыденностью: нужно больше площади для бытовой техники, кухня превращается не только в место, где готовят еду, но и в своеобразный центр квартиры, где встречается вся семья, собираются гости – комментирует Елена Бобровская (Лапшина), эксперт Циан.Аналитики. – Застройщики оптимизируют планировки, снижая порог входа на рынок новостроек, но почти всегда уменьшают комнаты и коридоры, стараясь сохранить большую кухню».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности
27 января 2025  13:41
В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности
88
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
27 января 2025  12:22
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
139
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
27 января 2025  12:15
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
141
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
27 января 2025  11:00
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
228
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
26 января 2025  14:40
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
534
Весь список