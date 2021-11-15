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Куда выбрасывать старые покрышки?

15 ноября 2021 15:40
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Покрышки запрещено выбрасывать в контейнеры для ТКО, а также складывать на площадку для крупногабаритного мусора.

Очередная смена сезона для автомобилистов — это всегда проблема. Сначала нужно найти свободную шиномонтажку, «переобуть» автомобиль, а в случае, если летняя резина уже износилась, понять, куда ее выбрасывать.

ЭкоСтройРесурс напоминает — покрышки запрещено выбрасывать в контейнеры для ТКО, а также складывать на площадку для крупногабаритного мусора.

Автомобильные шины — полимерные отходы, которые при нагревании выделяют ядовитые пары, отравляющие землю и воздух. Они относятся к промышленным и имеют III-IV класс опасности по негативному воздействию на окружающую среду.

Одна покрышка разлагается примерно 200 лет. А значит, какой-нибудь Michelin на липучках, выброшенный в овраг в нулевых, найдут наши потомки в XXIII веке.

А что делать, чтобы такие «подарки» не доставались в наследство будущему поколению? Правильно утилизировать автомобильные шины!

— если вы «переобуваетесь» в автосервисе, уточните, заключен ли у фирмы договор на утилизацию промотходов;

— если вы занимаетесь сменой шин самостоятельно, можно сдать их на предприятия, которые специализируются на переработке данного вида отходов.

В регионе есть компании с соответствующей лицензией, для их поиска достаточно сделать запрос в интернете и подобрать ближайшие к вам:

— в Самаре такие отходы принимает Самарский резиноперерабатывающий завод;

— в Тольятти — Поволжский шиноперерабатывающий завод.

Выбрасывать покрышки в лес, на берег рек, в водоемы, сжигать их — категорически запрещено. Это нарушение природоохранного законодательства.

В конце октября Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды России подготовило список из 18 видов отходов, которые планируется вторично перерабатывать. В этот перечень вошли и автомобильные шины. А это значит, что в будущем пунктов для сдачи покрышек на переработку станет гораздо больше.

 

Теги: Экология

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