Куда пойти на Ночь искусств в Самарской области

Мероприятия традиционной ежегодной акции «Ночь искусств» приурочены ко Дню народного единства, и в 2025 году пройдут под девизом «В единстве культур – сила народа».

Учреждения культуры региона активные участники всероссийской акции. В этот день музеи, театры, библиотеки подготовили специальные программы, приглашая жителей и гостей Самарской области окунуться в атмосферу творчества и единства.

Такие мероприятия способствуют сплочению общества и укреплению национальной идентичности. «Ночь искусств» — это уникальная возможность для каждого из нас ощутить силу творческого выражения и общения с культурным наследием нашего народа.

Музеи

1 ноября в 14:00 в Музее Алабина пройдет экскурсия по иммерсивной выставке «Тыл» с тифлокомментированием. У участников будет возможность прикоснуться к экспонатам. Иммерсивная выставка представит уникальный взгляд на исторические события через призму жизни обычного подростка, вынужденного силой внешних обстоятельств рано повзрослеть, сменить учебное заведение на военное предприятие и встать на место мужчин, ушедших на фронт.

3 ноября в 18:00 Самарский художественный музей приглашает жителей и гостей города на программу «В одной лямке», вдохновлённую легендарным полотном Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Особое событие вечера — читка от актёров театра «САМАРТ», которые представят отрывки из воспоминаний Ильи Репина «Далёкое близкое» и отзывы современников художника о «Бурлаках». Это станет живым диалогом эпох и позволит услышать голос самого мастера — человека, глубоко чувствовавшего судьбу народа и силу единства. Гостей также ждут выставки, экскурсии, музыкальные выступления и мастер-классы.

3 ноября в 16:00 в Музее Модерна бесплатная экскурсия «Модерн в России».

3 ноября в 15:00 Тольяттинский краеведческий музей обещает оживить исторические экспозиции. Посетители встретят в них человека «срубной культуры», даму 18 века, земского доктора, советского пионера, лаборанта химического производства. Персонажи расскажут свои истории, а посетители выполнят их задания. Будет бесплатно работать выставка «2022. От первого лица», посвященная тольяттинцам - участникам СВО и их семьям. В программе акции также выступление вокальной студии, творческие мастер-классы.

3 ноября в 16:00 галерея «Виктория» г. Новокуйбышевск приглашает на творческий вечер с художником Владимиром Коневым «Жизнь как чудо», выступление ансамбля скрипачей ДМШ им. Ю.А. Башмета, а также творческие площадки - мастер-классы, конкурсы, игры.

4 ноября с 16:00 в Археоцентре можно будет посетить квест-экскурсию по постоянной экспозиции «Путешествие в древность», а также мастер-класс.

Театры

3 ноября с 20:00 до 22:00 в Колонном зале Шостакович Опера Балет в рамках ежегодной акции «Ночь искусств» пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь». Вход свободный.

В рамках Ночи искусств-2025 в театре "СамАрт" пройдет экскурсия "Тайна закулисья: от эскиза до спектакля". Актеры Самарского ТЮЗа проведут гостей за кулисы и покажут жизнь театра изнутри. Ребята и их родители узнают, кто создает декорации и как они появляются на сцене, как изготавливается театральный реквизит и накладывается грим, увидят эскизы костюмов и макеты спектаклей, идущих в репертуаре. Экскурсия состоится 3 ноября в 20:00

4 ноября, 15.00 Самарский академический театр драмы приглашает на мастер-класс по театральному гриму. Заслуженный работник культуры РФ Тамара Чернова проведет мастер-класс по театральному гриму. При её непосредственном участии на сцене театра созданы сотни незабываемых образов.

3 ноября, в 18:30, Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой приглашает на встречу с музой экрана, посвящённую 90-летию со дня рождения советской и российской актрисы, народной артистки СССР Людмилы Гурченко. В программе: киноэкскурс «Муза экрана», показ фильма «Девушка с гитарой», лекция-расследование о творчестве Людмилы Гурченко от историка кино Вячеслава Вербового, научного сотрудника музея Эльдара Рязанова, выставка «Народная и уникальная» от музея Э. Рязанова, которая раскроет секреты неповторимых нарядов актрисы.

Библиотеки

В Самарской областной библиотеке для молодежи с 19:00 стартует виниловое ассорти "На все времена", в 20:00 состоится открытие выставки «Самара и губерния» и лекция «Наследие великих культур в Самарской архитектуре». Также гостей ждет творческая встреча с писателем Элиной Лехциер, психологическая ролевая игра «Зверополис».

В Самарской областной детской библиотеке пройдет онлайн программа: «Кто рисует ваши книжки?». Для читателей библиотеки пройдет онлайн-викторина по творчеству художников-иллюстраторов, творческая онлайн – мастерская по книге Юлии Кузнецовой «Читаем, слушаем, рисуем» и многое другое.

3 ноября в 13:00 в подразделении Самарской областной библиотеки для слепых г.Чапаевск состоится выступление детского творческого коллектива, рассказ о деятельности Русского культурно-просветительного центра «Наследие», а также выступление инклюзивного ансамбля «Рябинушка» (рук. Н.Широкова) и выставка творческих работ инвалидов по зрению.

Во Всероссийской акции примут участие городские библиотеки Самары. Гостей ждут классические книжные выставки, арт-перформансы, лектории и дискуссии о книгах и искусстве, тематические фотозоны.

Например, библиотека № 8 3 ноября в 18:00 приглашает на фотовыставку Андрея Трифонова (топ-200 фотографов России).

4 ноября 19:30 Библиотека имени Крупской приглашает на спектакль «Такая разная любовь» от театра «Грань» спектакль по стихам Ахматовой, Цветаевой, Ахмадулиной и других поэтесс.

4 ноября в 11:00 театр для детей и молодежи «Мастерская» покажет спектакль «По щучьему веленью». Зрители побывают в русской сказке, где добро всегда побеждает зло и выигрывает тот, кто смел, умен и трудолюбив.

Концерты

3 ноября в 17:00 в Самарской филармонии прозвучит концерт «Я не могу иначе». Исполнители: Оксана Антонова (сопрано), Ирина Цыганова (художественное слово), лауреат международных конкурсов, Елена Целых (фортепиано), Анна Хромова (аккордеон), Сергей Коган (скрипка), Валерий Ксенофонтов (гитара), Станислав Целых (бас-гитара), Сергей Савельев (ударные).

4 ноября в 17.00 в большом зале Тольяттинской государственной филармонии состоится концерт «Дунаевские. Двойной портрет», посвященный юбилеям представителей музыкальной династии Дунаевских – Исаака (125 лет со дня рождения) и Максима (80 лет со дня рождения). Программу представят солисты и Русский оркестр Тольяттинской государственной филармонии под управлением заслуженного артиста Самарской области Василия Кормишина.

4 ноября в 18:00 Детская школа искусств №2 «Гармония» г.о.Чапаевск представит концерт «Ночной акцент», а также мастер-классы: медиацентр «Стоп–моушн анимация», натюрморт «Искусство ночи», создание медовых свечей «Искра вдохновения» , Арт-терапия «Глиняные истории», «Бит эксперимент» - игра на шумовых инструментах, «НеоКлассика» - игра на аккордеоне и струнных инструментах.

Этнопарк

4 ноября на территории Этнопарка откроют свои двери все 20 национальных подворий, а также на территории 10 из них будут проведены мастер-классы и интерактивные экскурсии-инсталляции «жителей» этих подворий, занимающихся ремеслами, такими как ткачество, гончарное дело, лозоплетение, роспись, столярное дело, прядение, чеканка, выжигание, вышивка, валяние шерсти. В этот день вход детей до 14 лет на территорию Этнопарка будет бесплатным.