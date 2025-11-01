Куда пойти на Ночь искусств в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
В дежурную часть от местной жительницы поступило сообщение о конфликте с супругом, в ходе которого он угрожал ей предметом, схожим с боеприпасом.
ГУ МВД СО: о семейном конфликте в Ставропольском районе
В спортивных состязаниях приняли участие три команды учащихся разных школ Ставропольского района.
В регионе прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
0.48
EUR 93.39
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Куда пойти на Ночь искусств в Самарской области

1 ноября 2025 13:11
204
В этот день музеи, театры, библиотеки подготовили специальные программы, приглашая жителей и гостей Самарской области окунуться в атмосферу творчества и единства. 

Мероприятия традиционной ежегодной акции «Ночь искусств» приурочены ко Дню народного единства, и в 2025 году пройдут под девизом «В единстве культур – сила народа».

Учреждения культуры региона активные участники всероссийской акции. В этот день музеи, театры, библиотеки подготовили специальные программы, приглашая жителей и гостей Самарской области окунуться в атмосферу творчества и единства. 

Такие мероприятия способствуют сплочению общества и укреплению национальной идентичности. «Ночь искусств» — это уникальная возможность для каждого из нас ощутить силу творческого выражения и общения с культурным наследием нашего народа.

Музеи

1 ноября в 14:00 в Музее Алабина пройдет экскурсия по иммерсивной выставке «Тыл» с тифлокомментированием. У участников будет возможность прикоснуться к экспонатам. Иммерсивная выставка представит уникальный взгляд на исторические события через призму жизни обычного подростка, вынужденного силой внешних обстоятельств рано повзрослеть, сменить учебное заведение на военное предприятие и встать на место мужчин, ушедших на фронт.

3 ноября в 18:00 Самарский художественный музей приглашает жителей и гостей города на программу «В одной лямке», вдохновлённую легендарным полотном Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Особое событие вечера — читка от актёров театра «САМАРТ», которые представят отрывки из воспоминаний Ильи Репина «Далёкое близкое» и отзывы современников художника о «Бурлаках». Это станет живым диалогом эпох и позволит услышать голос самого мастера — человека, глубоко чувствовавшего судьбу народа и силу единства. Гостей также ждут выставки, экскурсии, музыкальные выступления и мастер-классы.

3 ноября в 16:00 в Музее Модерна бесплатная экскурсия «Модерн в России».

3 ноября в 15:00 Тольяттинский краеведческий музей обещает оживить исторические экспозиции. Посетители встретят в них человека «срубной культуры», даму 18 века, земского доктора, советского пионера, лаборанта химического производства. Персонажи расскажут свои истории, а посетители выполнят их задания. Будет бесплатно работать выставка «2022. От первого лица», посвященная тольяттинцам - участникам СВО и их семьям. В программе акции также выступление вокальной студии, творческие мастер-классы.

3 ноября в 16:00 галерея «Виктория» г. Новокуйбышевск приглашает на творческий вечер с художником Владимиром Коневым «Жизнь как чудо», выступление ансамбля скрипачей ДМШ им. Ю.А. Башмета, а также творческие площадки - мастер-классы, конкурсы, игры.

4 ноября с 16:00 в Археоцентре можно будет посетить квест-экскурсию по постоянной экспозиции «Путешествие в древность», а также мастер-класс.

Театры

3 ноября с 20:00 до 22:00 в Колонном зале Шостакович Опера Балет в рамках ежегодной акции «Ночь искусств» пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь». Вход свободный.

В рамках Ночи искусств-2025 в театре "СамАрт" пройдет экскурсия "Тайна закулисья: от эскиза до спектакля". Актеры Самарского ТЮЗа проведут гостей за кулисы и покажут жизнь театра изнутри. Ребята и их родители узнают, кто создает декорации и как они появляются на сцене, как изготавливается театральный реквизит и накладывается грим, увидят эскизы костюмов и макеты спектаклей, идущих в репертуаре. Экскурсия состоится 3 ноября в 20:00

4 ноября, 15.00 Самарский академический театр драмы приглашает на мастер-класс по театральному гриму. Заслуженный работник культуры РФ Тамара Чернова проведет мастер-класс по театральному гриму. При её непосредственном участии на сцене театра созданы сотни незабываемых образов.

3 ноября, в 18:30, Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой приглашает на встречу с музой экрана, посвящённую 90-летию со дня рождения советской и российской актрисы, народной артистки СССР Людмилы Гурченко. В программе: киноэкскурс «Муза экрана», показ фильма «Девушка с гитарой», лекция-расследование о творчестве Людмилы Гурченко от историка кино Вячеслава Вербового, научного сотрудника музея Эльдара Рязанова, выставка «Народная и уникальная» от музея Э. Рязанова, которая раскроет секреты неповторимых нарядов актрисы.

Библиотеки

В Самарской областной библиотеке для молодежи с 19:00 стартует виниловое ассорти "На все времена", в 20:00 состоится открытие выставки «Самара и губерния» и лекция «Наследие великих культур в Самарской архитектуре». Также гостей ждет творческая встреча с писателем Элиной Лехциер, психологическая ролевая игра «Зверополис».

В Самарской областной детской библиотеке пройдет онлайн программа: «Кто рисует ваши книжки?». Для читателей библиотеки пройдет онлайн-викторина по творчеству художников-иллюстраторов, творческая онлайн – мастерская по книге Юлии Кузнецовой «Читаем, слушаем, рисуем» и многое другое.

3 ноября в 13:00 в подразделении Самарской областной библиотеки для слепых г.Чапаевск состоится выступление детского творческого коллектива, рассказ о деятельности Русского культурно-просветительного центра «Наследие», а также выступление инклюзивного ансамбля «Рябинушка» (рук. Н.Широкова) и выставка творческих работ инвалидов по зрению.

Во Всероссийской акции примут участие городские библиотеки Самары. Гостей ждут классические книжные выставки, арт-перформансы, лектории и дискуссии о книгах и искусстве, тематические фотозоны.

Например, библиотека № 8 3 ноября в 18:00 приглашает на фотовыставку Андрея Трифонова (топ-200 фотографов России).

4 ноября 19:30 Библиотека имени Крупской приглашает на спектакль «Такая разная любовь» от театра «Грань» спектакль по стихам Ахматовой, Цветаевой, Ахмадулиной и других поэтесс.

4 ноября в 11:00 театр для детей и молодежи «Мастерская» покажет спектакль «По щучьему веленью». Зрители побывают в русской сказке, где добро всегда побеждает зло и выигрывает тот, кто смел, умен и трудолюбив.

Концерты

3 ноября в 17:00 в Самарской филармонии прозвучит концерт «Я не могу иначе». Исполнители: Оксана Антонова (сопрано), Ирина Цыганова (художественное слово), лауреат международных конкурсов, Елена Целых (фортепиано), Анна Хромова (аккордеон), Сергей Коган (скрипка), Валерий Ксенофонтов (гитара), Станислав Целых (бас-гитара), Сергей Савельев (ударные).

4 ноября в 17.00 в большом зале Тольяттинской государственной филармонии состоится концерт «Дунаевские. Двойной портрет», посвященный юбилеям представителей музыкальной династии Дунаевских – Исаака (125 лет со дня рождения) и Максима (80 лет со дня рождения). Программу представят солисты и Русский оркестр Тольяттинской государственной филармонии под управлением заслуженного артиста Самарской области Василия Кормишина.

4 ноября в 18:00 Детская школа искусств №2 «Гармония» г.о.Чапаевск представит концерт «Ночной акцент», а также мастер-классы: медиацентр «Стоп–моушн анимация», натюрморт «Искусство ночи», создание медовых свечей «Искра вдохновения» , Арт-терапия «Глиняные истории», «Бит эксперимент» - игра на шумовых инструментах, «НеоКлассика» - игра на аккордеоне и струнных инструментах.

Этнопарк

4 ноября на территории Этнопарка откроют свои двери все 20 национальных подворий, а также на территории 10 из них будут проведены мастер-классы и интерактивные экскурсии-инсталляции «жителей» этих подворий, занимающихся ремеслами, такими как ткачество, гончарное дело, лозоплетение, роспись, столярное дело, прядение, чеканка, выжигание, вышивка, валяние шерсти. В этот день вход детей до 14 лет на территорию Этнопарка будет бесплатным.

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самые знаменитые блюда из произведений различных авторов были представлены на мероприятии.
01 ноября 2025, 15:29
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
Самые знаменитые блюда из произведений различных авторов были представлены на мероприятии. Общество
124
Проект приурочен к проведению в Самаре Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
01 ноября 2025, 14:42
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
Проект приурочен к проведению в Самаре Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Общество
155
Курсантов военно‑патриотических клубов и юнармейских отрядов региона.
01 ноября 2025, 14:11
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Курсантов военно‑патриотических клубов и юнармейских отрядов региона. Общество
167
В центре внимания
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
364
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
615
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
585
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
507
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
960
Весь список