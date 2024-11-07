Крупный маркетплейс запустил витрину товаров «Сделано в Самарской области»

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Проект реализован при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области в рамках национальной программы «Сделано в России».

С этого дня самарские производители смогут разместить свои товары на специальной витрине и получить дополнительное продвижение. На витрине «Сделано в Самарской области» представлены сотни различных товаров от местных производителей. Покупатели маркетплейса смогут без труда найти и приобрести среди них нужное. Ассортимент раздела будет постоянно расширяться.

Разместить свои товары на витрине может любой продавец с местным производством. Для этого необходимо принятие участия в проекте областного министерства промышленности и торговли по присвоению региональной символики "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области".

Ozon в сотрудничестве с региональными властями начал запускать региональные витрины еще в 2022 году. На данный момент на маркетплейсе работают разделы с товарами из 17 регионов России — от Москвы до Хабаровска. «Сделано в Самарской области» станет еще одной витриной, запущенной для поддержки местных предпринимателей.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев отметил: «Цель команды Ozon – поддержка и развитие производства по всей России. С помощью витрины предприниматели из Самарской области смогут дополнительно продвигать товары на рынке и выйти на многомиллионную аудиторию маркетплейса. Товары регионального производства пользуются спросом – за первую половину текущего года покупатели приобрели 17 млн товаров от более 2,5 тысяч региональных брендов».

Преимущество витрины отметила руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка минпромторга Самарской области Юлия Клинкова: «Наша задача - создать условия для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности самарских производителей. Я уверена, что такая инициатива будет способствовать продвижению местной продукции и популяризации бренда «Сделано в Самарской области». Мы всегда рады поддержать проекты, направленные на повышение узнаваемости местной качественной продукции как внутри региона, так и на межрегиональных рынках.»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее также неоднократно делал акцент на необходимости усилить работу с предпринимателями - регулярно обучать их инструментам работы на электронных торговых площадках, тем самым расширяя каналы сбыта продукции местных производителей.

Фото: департамент информационной политики СО