Крупнейшая в мире коллекция отечественных авиадвигателей отмечает 30-летие

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В Центре истории авиационных двигателей собраны более сотни двигателей практически всех отечественных КБ, а также ряда зарубежных компаний.

Центр истории авиационных двигателей Самарского университета им. академика С.П. Королёва (ЦИАД) отмечает 30-летие. Он был создан на базе моторного класса кафедры конструкции и проектирования двигателей в январе 1991 года.

Сегодня это и музей и научно-образовательный центр, где собрана крупнейшая в мире коллекция советских/российских газотурбинных двигателей и изучается история и закономерности развития аэрокосмического двигателестроения, В экспозиции представлены все типы воздушно-реактивных авиадвигателей (ТРД, ТРДД, ТВД, ТРДДФ, ТВВД, ТВаД, ПВРД), а также вспомогательные и наземные силовые установки, их чертежи, технические описания и другая документация.

“У нас представлены двигатели всех отечественных конструкторских бюро, все виды и типы, но конечно же всегда было интересно взглянуть, как реализованы различные идеи у зарубежных конкурентов, поэтому есть тут и немецкие, и английские двигатели. Кстати, когда у нас завязались первые контакты с английской компанией "Роллс-Ройс", они вначале не поверили, что у нас столько двигателей. Когда же англичане увидели у нас в экспозиции один из первых реактивных двигателей "Роллс-Ройс", изготовленный из советских материалов по советским технологиям, то стали спрашивать, а можно ли его у нас купить", – вспоминает директор ЦИАД, профессор кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Самарского университета Владимир Зрелов.

Собранным экспонатам пылиться не приходится – почти все они и по сей день несут на себе учебную нагрузку, являясь наглядными пособиями в образовательном процессе.

"Наши зарубежные коллеги даже назвали это "русским методом обучения" – когда мы используем в учебном процессе натурные двигатели. Студенты не просто изучают двигатели различных эпох и производителей, они участвуют в их практической сборке-разборке, в "препарировании". Это даёт колоссальную пользу при обучении будущих инженеров и технологов, помогает им понять те или иные особенности конструкции двигателей. И поскольку это действительно является одним из важных методов преподавания, мы стараемся постоянно пополнять наше собрание двигателей", – отмечает директор ЦИАД.

Вес некоторых "учебных пособий" превышает четыре тонны, а габариты при этом исчисляются метрами. Кроме двигателей для самолётов тут есть агрегаты, предназначенные для вертолётов, ракет и даже танков. Сухие названия экспонатов на табличках мало что говорят неспециалисту, но звучат легендарно для людей из мира авиации (*).

Благодаря огромной накопленной базе технических данных (а кроме реальных образцов двигателей ЦИАД располагает ещё и масштабной библиотекой чертежей и документации и воссозданными компьютерными моделями не дошедших до нашего времени агрегатов) учёные Самарского университета исследуют направления развития основных параметров и элементов конструкции двигателей. Это позволяет прогнозировать пути дальнейшего развития двигателестроения.