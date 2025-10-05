Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольятти ждет потрясающую пианистку Ножель Скрябину и виртуозную скрипачку Маргариту Афанасьеву.
В Тольяттинской филармонии выступят стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова
«Спортивный диктант» проходит более чем на 800 площадках по всей России.
Михаил Дегтярев дал старт спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант»
Чтобы минимизировать стресс при переходе, эксперт порекомендовала сменить учреждение в начале учебного года или на стыке четверти.
Эксперт назвала причины поменять школу за год до ЕГЭ
В Самаре 5 октября на телебашне включат праздничную иллюминацию в честь Дня учителя
Спасатели деблокировали девочку с многочисленными травмами из легкового автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи.
Пострадавшим ночью в ДТП в Сызранском районе потребовалась помощь спасателей
Цена биткоина превысила 124,48 тыс. долларов
Цена биткоина превысила 124,48 тыс. долларов
Юных гостей праздника ожидают увлекательная детективная история, яркий концерт и традиционное угощение.
КРЦ «Звезда»: 13 октября состоится торжественное открытие юбилейного Международного кинофестиваля «Кино — детям»
В Тольятти предложили полностью запретить электросамокаты
В Тольятти предложили полностью запретить электросамокаты
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

КРЦ «Звезда»: 13 октября состоится торжественное открытие юбилейного Международного кинофестиваля «Кино — детям»

5 октября 2025 14:24
214
Юных гостей праздника ожидают увлекательная детективная история, яркий концерт и традиционное угощение.

В этом году международному фестивалю «Кино — детям» исполняется 30 лет! Торжественное открытие XXX фестиваля состоится 13 октября в культурно-развлекательном центре «Звезда» это будет настоящий праздник.  0+

Уже в 17:15 в холле «Звезды» начнется интерактивная программа с любимыми мультгероями! Ребята примут участие в играх, понаблюдают за веселым дефиле и присоединятся к зажигательному флешмобу — отличный способ настроиться на праздник.

В 18:00 действие переместится в большой зал, где начнется главное шоу. Но это будет не просто концерт! Вместе с известными героями гости раскроют одно загадочное дело. Зрители станут не просто наблюдателями, а самыми настоящими детективами.

На сцену выйдут юные артисты из народного ансамбля эстрадного танца «Грация», талантливые ребята из вокальных студий «Миг» и «Автоклуб дети» и постоянные участники церемоний открытия фестиваля «Кино — детям» — артисты детского музыкального театра «Задумка».

В программе вечера — объявление почетных гостей фестиваля, знакомство с представителями взрослого и детского жюри. А главное — трейлеры фильмов из фестивальной программы, которые можно будет увидеть с 13 по 17 октября в кинозалах региона совершенно бесплатно.

️Международный кинофестиваль «Кино — детям» — один из старейших детских фестивалей в России, отмечающий в 2024 году 30-летний юбилей.

Его цель — познакомить зрителей дошкольного, школьного и подросткового возраста с актуальными киноработами отечественных и зарубежных режиссеров, ориентированных на детско-молодежную аудиторию, пробудить в юных зрителях интерес к искусству и творчеству.

Ключевая особенность фестиваля — в том, что дети не только выступают зрителями кинокартин, но также формируют собственное экспертное жюри, которое наряду с профессиональными экспертами оценивает фестивальные фильмы, освещают деятельность фестиваля в молодежном пресс-центре, участвуют в творческих встречах и мастер-классах с гостями фестиваля.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
05 октября 2025, 15:22
В Самаре 5 октября на телебашне включат праздничную иллюминацию в честь Дня учителя
Подсветку на телебашне на улице Советской Армии включат с наступлением сумерек. Она проработает до полуночи. Общество
77
В Москве состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту.
04 октября 2025, 20:07
Спортсмены Самарской области - победители и призеры всероссийских соревнований по роллер-спорту
В Москве состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту. Спорт
423
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
04 октября 2025, 19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области. Политика
424
В центре внимания
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
173
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
212
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
429
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
495
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
4 октября 2025  13:26
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
1017
Весь список