КРЦ «Звезда»: 13 октября состоится торжественное открытие юбилейного Международного кинофестиваля «Кино — детям»

214

В этом году международному фестивалю «Кино — детям» исполняется 30 лет! Торжественное открытие XXX фестиваля состоится 13 октября в культурно-развлекательном центре «Звезда» это будет настоящий праздник. 0+

Уже в 17:15 в холле «Звезды» начнется интерактивная программа с любимыми мультгероями! Ребята примут участие в играх, понаблюдают за веселым дефиле и присоединятся к зажигательному флешмобу — отличный способ настроиться на праздник.

В 18:00 действие переместится в большой зал, где начнется главное шоу. Но это будет не просто концерт! Вместе с известными героями гости раскроют одно загадочное дело. Зрители станут не просто наблюдателями, а самыми настоящими детективами.

На сцену выйдут юные артисты из народного ансамбля эстрадного танца «Грация», талантливые ребята из вокальных студий «Миг» и «Автоклуб дети» и постоянные участники церемоний открытия фестиваля «Кино — детям» — артисты детского музыкального театра «Задумка».

В программе вечера — объявление почетных гостей фестиваля, знакомство с представителями взрослого и детского жюри. А главное — трейлеры фильмов из фестивальной программы, которые можно будет увидеть с 13 по 17 октября в кинозалах региона совершенно бесплатно.

️Международный кинофестиваль «Кино — детям» — один из старейших детских фестивалей в России, отмечающий в 2024 году 30-летний юбилей.

Его цель — познакомить зрителей дошкольного, школьного и подросткового возраста с актуальными киноработами отечественных и зарубежных режиссеров, ориентированных на детско-молодежную аудиторию, пробудить в юных зрителях интерес к искусству и творчеству.

Ключевая особенность фестиваля — в том, что дети не только выступают зрителями кинокартин, но также формируют собственное экспертное жюри, которое наряду с профессиональными экспертами оценивает фестивальные фильмы, освещают деятельность фестиваля в молодежном пресс-центре, участвуют в творческих встречах и мастер-классах с гостями фестиваля.

Фото: минкульт СО