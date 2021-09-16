«Кросс нации - 2021» пройдет 18 сентября в Самарской области

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В субботу, 18 сентября, в России пройдет «Всероссийский день бега «Кросс Нации». В Самарской области старты будут даны в городах и муниципальных районах.



В связи с эпидемиологической обстановкой массовый забег пройдет в соответствии с санитарными нормами и ограниченным количеством участников.

В Самаре забег состоится на базе учебно-спортивного центра «Чайка» (п. Управленческий). До начала соревнований каждый участник должен пройти комиссию.

Комиссия по допуску участников работает:

13 — 17 сентября с 10:00 до 18:00;

18 сентября с 8:00 до 9:30

по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ГАУ СО «Учебно-спортивный центр «Чайка».

Заявки подаются в комиссию по допуску — лично участниками или представителем организации, только по указанному адресу, в отведённое время. Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача!

В Комиссию по допуску участников предоставляются следующие документы:

Индивидуальные заявки:

- паспорт или свидетельство о рождении;

- медицинское заключение о допуске к участию в соревнованиях (допуск врача);

- полис обязательного медицинского страхования.

Заявки от организаций:

- заявка по форме: ФИО, дата рождения, личная подпись и печать врача о допуске к участию в соревнованиях, подпись руководителя, печать командирующей организации, печать медицинского учреждения.

Программа физкультурного мероприятия:

10.00-15.00 Выступление творческих коллективов, работа площадки по тестовому выполнению нормативов комплекса ГТО

10:00 Старт на 2000 м – мальчики (2012 г.р. и младше)

девочки (2012 г.р. и младше)

10:30 Официальная церемония открытия

10:40 Церемония награждения победителей и призеров (мальчики,

девочки 2012 г.р. и младше)

11:00 Старт на 4000 м – юноши (2002 г.р. и младше)

девушки (2002 г.р. и младше)

11:25 Старт на 4000 м – мужчины (2001 г.р. и старше)

11.25 Старт женщины (2001 г.р. и старше)

11:50 Старт на 6000 м – девушки (2002 г.р. и младше)

12:30 Старт на 8000 м – юноши (2002 г.р. и младше)

12.30 Старт на 8000 м – женщины (2001 г.р. и старше)

13:10 Старт на 12000 м – мужчины (2001 г.р. и старше)

14:00-15.00 Старты на массовый забег 2021 м (группами по 50 чел.)

12:00-14:30 Церемония награждения победителей и призеров

Фото из открытых источников