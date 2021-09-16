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«Кросс нации - 2021» пройдет 18 сентября в Самарской области

16 сентября 2021 16:36
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В Самарской области старты будут даны в городах и муниципальных районах.

В субботу, 18 сентября, в России пройдет «Всероссийский день бега «Кросс Нации». В Самарской области старты будут даны в городах и муниципальных районах.

В связи с эпидемиологической обстановкой массовый забег пройдет в соответствии с санитарными нормами и ограниченным количеством участников.

В Самаре забег состоится на базе учебно-спортивного центра «Чайка» (п. Управленческий). До начала соревнований каждый участник должен пройти комиссию.

Комиссия по допуску участников работает:
13 — 17 сентября с 10:00 до 18:00;
18 сентября с 8:00 до 9:30
по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ГАУ СО «Учебно-спортивный центр «Чайка».

Заявки подаются в комиссию по допуску — лично участниками или представителем организации, только по указанному адресу, в отведённое время. Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача!

В Комиссию по допуску участников предоставляются следующие документы:
Индивидуальные заявки:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- медицинское заключение о допуске к участию в соревнованиях (допуск врача);
- полис обязательного медицинского страхования.
Заявки от организаций:
- заявка по форме: ФИО, дата рождения, личная подпись и печать врача о допуске к участию в соревнованиях, подпись руководителя, печать командирующей организации, печать медицинского учреждения.

Программа физкультурного мероприятия:
10.00-15.00 Выступление творческих коллективов, работа площадки по тестовому выполнению нормативов комплекса ГТО
10:00 Старт на 2000 м – мальчики (2012 г.р. и младше)
девочки (2012 г.р. и младше)
10:30 Официальная церемония открытия
10:40 Церемония награждения победителей и призеров (мальчики,
девочки 2012 г.р. и младше)
11:00 Старт на 4000 м – юноши (2002 г.р. и младше)
девушки (2002 г.р. и младше)
11:25 Старт на 4000 м – мужчины (2001 г.р. и старше)
11.25 Старт женщины (2001 г.р. и старше)
11:50 Старт на 6000 м – девушки (2002 г.р. и младше)
12:30 Старт на 8000 м – юноши (2002 г.р. и младше)
12.30 Старт на 8000 м – женщины (2001 г.р. и старше)
13:10 Старт на 12000 м – мужчины (2001 г.р. и старше)
14:00-15.00 Старты на массовый забег 2021 м (группами по 50 чел.)
12:00-14:30 Церемония награждения победителей и призеров

 

Фото из открытых источников

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