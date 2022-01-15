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Крещенские купания: правила безопасного поведения на водных объектах
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Крещенские купания: правила безопасного поведения на водных объектах

15 января 2022 16:33
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В ночь на 19 января православные начнут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне.

В ночь на 19 января православные начнут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне.

В этом году оборудует купель на Полевом спуске Волги, где спланирована работа спасателей и медицинских работников, выдача горячего чая, оборудован пункт обогрева и места для переодевания. Работа специальных служб будет организована с 20.00 18 января 2022 года до 18.00 19 января 2022 года.

В других местах купание в прорубях на льду запрещено.

Кроме того, все желающие смогут совершить омовение в купелях при городских храмах:

- храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б);

- храм в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Коммунистическая, 1);

- храм в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского (ул. Черемшанская, 244А);

- храм во имя Архистратига Михаила (ул. Новогородская, 1).

Горожанам, желающим принять участие в крещенских купаниях, при нахождении на водных объектах необходимо соблюдать правила безопасности.

- Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей.

- Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

- К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.

- Во время погружения все движения должны быть медленными и четкими. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.

- При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте.

- Во избежание общего переохлаждения организма не находитесь в проруби более 1 минуты.

- Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь.

- При выходе из проруби необходимо держаться непосредственно за поручни, использовать сухое полотенце.

- После купания (окунания) следует растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Если вы увидели провалившихся под лёд людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего, причём желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым так как, чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше и также ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т.д. Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему.

Телефоны экстренных служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба – 930-81-12;

Единый номер экстренных служб – 112 (возможен вызов без sim-карты);

МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» -
333-55-14, 992-99-99;

Скорая медицинская помощь – 103; 8-917-144-35-74.

 

Фото:  администрация Самары

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