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Крещение: как правильно набрать и использовать святую воду 

16 января 2023 19:23
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После церковной службы ее можно набрать в храмах.

19 января 2023 года в православных храмах ежегодно отмечается Крещение Господне – один из главных христианских праздников. За долгие годы сложились его традиции, которые соблюдаются по сей день, пишет prazdniki-na-nosu.com.

Многие верующие интересуются: как правильно набрать крещенскую воду и как правильно её использовать? 

Как правильно набрать крещенскую воду?

После церковной службы ее можно набрать в храмах. Чтобы вода не утратила своих свойств, емкости для ее набора должны быть чистыми. 

Разницы между водой, набранной в Крещенский сочельник 18 января 2023 года или в сам праздник, нет. Вы можете отправиться за водой и позже, ведь согласно сложившейся традиции, Крещение Господне отмечается в течение недели. То есть все семь дней верующие могут приходить за святой водой в храмы.

Не нужно набирать такую воду в больших количествах. Как говорят священники, любая питьевая вода, в которую вы добавите немного святой воды, станет тоже освященной. То есть вы можете взять, например, литр такой воды и разлить его по более вместительным емкостям уже дома.

Как правильно использовать крещенскую воду?

Освященная в храмах вода имеет особое символическое значение: ею производят омовение во имя Отца, Сына и Святого Духа, с ее помощью очищают людей от грехов, избавляют от различных недугов.

Освященную воду хранят дома рядом с иконами. Так как она не портится, ее можно хранить долго. Ее считают лучшим лекарством от различных душевных и телесных недугов. Крещенская вода укрепляет иммунную, нервную, эндокринную систему, оказывает на организм общеукрепляющее действие.

Употреблять ее, согласно церковным правилам, лучше натощак, с просфорой, – при этом достаточно сделать пару глотков. Если нужно выпить лекарство, то делается пара глотков воды, а затем уже проводятся лечебные процедуры.

Где взять святую воду, если на Крещение не были в храме?

Бывают случаи, когда у людей нет возможности посетить в эти дни храм. Однако запас воды можно пополнять в храме, где она хранится всегда, и в другое время. То есть в любой день года, не обязательно на Крещение, ее можно взять в церкви.

Также на Крещение можно налить воды из других источников и пользоваться ею. Считается, что в это время святой становится вся вода. Как говорят священники, дело не в воде, а «в сердце человеческом — насколько оно способно принять святыню, которую Бог даром дает всем».

Если вы хотите набрать крещенской воды из-под крана, лучше сделать это с полночи до 1:30 в ночь с 18 на 19 января 2023 года.

Святой водой кропят жилища, чтобы изгнать из дома нечистую силу. Для этого окропляют все комнаты, двор и хозяйственные постройки. Нужно окропить крестом из воды каждый угол, а также входные двери и окна, чтобы защитить дом от нечисти.

Старайтесь уделять в это время больше внимания своим близким, помогать бедным и совершать другие добрые дела. На Крещение ни в коем случае нельзя ссориться с родными и другими людьми, ругаться и сквернословить. Нельзя позволять себе даже злых мыслей, а не только плохих поступков.

 

Фото:   ru.freepik.com

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