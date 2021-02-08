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Крепкий алкоголь могут изъять из продажи в обычных продуктовых магазинах

8 февраля 2021 12:28
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Крепкий алкоголь могут изъять из продажи в обычных продуктовых магазинах

Крепкий алкоголь могут изъять из продажи в обычных продуктовых магазинах. С такой инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Он направил свое предложение главе Минпромторга Денису Мантурову, пишет RT.

По словам Хамзаева, наличие внушительных по площади торговых рядов с алкоголем крепче 15 градусов в традиционных супермаркетах несет своего рода рекламную функцию для людей, которые пришли в магазин за другими товарами. Нередки и семейные походы за покупками - так спиртные напитки попадают на глаза детям.

Стоит напомнить, что ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял о колоссальном влиянии алкоголя на организм человека. Статистика говорит, что смертность мужчин и женщин в возрасте до 40 лет в России отличается в два раза, сообщает Сова.инфо.

По мнению Султана Хамзаева, это весомая причина, чтобы разрешить продавать крепкие напитки только в алкомаркетах. В обычных магазинах их реализацию следует ограничить, считает общественник.

Фото: pixabay.com

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