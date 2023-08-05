Кредиты на образование положительно оценивает только каждый восьмой самарец

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Отношение к кредитам у большинства самарцев негативное. Однако оценки займов на разные цели несколько отличаются. Так, к автокредитам негатива меньше, чем к кредитам на образование, цифровую технику и отпуск. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

К кредитам на образование позитивно относятся 13% самарцев, еще 36% отзываются о них нейтрально. У автокредитов — 16% положительных оценок и 42% нейтральных. У кредитов на покупку новинок цифровой индустрии — 16 и 34% соответственно. К кредитам на отпуск положительно относится только каждый двадцатый, нейтрально — 23%.



Мужчины чаще оценивают кредиты отрицательно, особенно это касается займов на отпуск (60% против 55% среди женщин) и, как это ни удивительно, на покупку авто (45 и 34% соответственно).



Среди тех, кто брал автокредиты, займы на гаджеты и отпуск, позитивных и нейтральных отзывов больше, чем среди тех, кто никогда не пользовался такими кредитными продуктами банков. С кредитами на образование ситуация интересная: положительных отзывов больше у тех, кто кредитовался (32% против 14% среди не кредитовавшихся), отрицательных — поровну (42 и 41%). «Знания и информация должны быть бесплатны»; «По моему мнению, в России кредит — это слишком дорогое и опасное дело, к сожалению», — комментируют свою позицию горожане.



Время проведения: 2—3 августа 2023 года

