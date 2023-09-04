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Красноярский район отметил 95-летие со дня своего образования

4 сентября 2023 14:39
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Дмитрий Азаров отметил, что совместно с жителями за последние годы удалось многое сделать для развития Красноярского района.

В воскресенье, 3 сентября, в Красноярском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию района. Местные производители и предприниматели представили свою продукцию и товары народного творчества на выставке, волонтеры организовали площадку по плетению маскировочных сетей для наших бойцов — участников СВО и рассказывали о том, как еще помочь защитникам Отечества. Кроме того, была развернута выставка работ художников района. Для жителей выступили творческие коллективы.

В районе с рабочей поездкой побывал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что совместно с жителями за последние годы удалось многое сделать для развития Красноярского района.
«Мы с вами показали прекрасные результаты опережающего развития агропромышленного комплекса, и неслучайно Самарская область с учетом вклада красноярцев показала рекордную урожайность за все годы существования нашего региона», - сказал Глава региона. Результат региона был оценен на федеральном уровне. Губернатор напомнил о том, что динамичное развитие агропромышленного комплекса региона было отмечено в ходе недавнего визита министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым.

Большая работа проведена по благоустройству. «Мы постарались вместе с вами сделать, чтобы родная наша прекрасная земля становилась краше и благоустроеннее. Привели в порядок 140 дворовых территорий в Красноярском районе, 24 общественных пространства, значимых и знаковых для жителей. Мы строили новые ФАПы и офисы врачей общей практики, построили новые детсады, капитально ремонтируем школы, сделали шаг вперед по ремонту и строительству дорог, улучшению коммунальной инфраструктуры», - привел пример Глава региона. Эти результаты стали возможны благодаря небезразличному участию красноярцев в судьбе своего родного района, подчеркнул губернатор.

Жители района также вносят большой вклад в поддержку участников СВО и их семей.
«Это наш святой долг, и мы каждый в своем сердце ощущаем именно так, что иначе быть не может. Здесь, на самарской земле, каждый на своем месте мы сегодня трудимся, приближая день победы. И она обязательно будет, потому что мы единый народ и, сплотившись, всегда достигаем победы, всех целей, которые сами перед собой ставим», - заявил руководитель области. Особую благодарность Дмитрий Азаров выразил военнослужащим: «Благодарю наших героев - защитников Отечества, наших бойцов, благодаря которым мы можем собраться под мирным небом Самарской области и отмечать этот юбилей. Спасибо им и низкий им поклон».

«И строительство новых инфраструктурных объектов, и дороги, и детские сады, строительство должданного ФОКа и многое другое, сделанное за 5 лет, - это благодаря региональной поддержке», - подчеркнул глава Красноярского района Михаил Белоусов, обращаясь к Губернатору Дмитрию Азарову.
Поздравляя красноярцев, Михаил Белоусов отметил, что 95-летие района отмечается в Год педагога и наставника, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным.

«Я хочу поблагодарить наших главных наставников - ветеранов, которые посвятили всю свою жизнь работе, развитию Красноярского района и всей области. Поблагодарить всех жителей, которые сегодня вносят вклад в развитие района. Отдельно хочу поблагодарить наших учителей: недавно прозвучал первый звонок и на территории района более 700 ребятишек пошли в первый класс», - обратился он к жителям.

На торжественном мероприятии отличившимся в труде красноярцам были вручены Благодарности Губернатора Самарской области, а также муниципальные награды.

В числе награжденных — учителя поселковых школ Галина Никонова (пос. Волжский) и Наталья Шаерман (пос. Мирный).

«Самарскую область называют сердцем России. Ритм слаженной плодотворной работы задается именно вами. Благодаря успешной работе образования и других направлений и отраслей мы не только видим качественные изменения в жизни людей, но ежедневно ощущаем вашу заботу и поддержку. Благодарим вас за то, что всегда выступаете в защиту интересов Самарской области и на федеральном уровне», - отметила Наталья Шаерман в ответном слове, обращаясь к главе региона.

Также поздравил жителей района депутат Государственной Думы Виктор Казаков. «Сегодня мы видим Красноярский район совершенно другим, чем он был десятилетия назад. Сегодня здесь есть очень многое для развития наших детей, для их воспитания, обучения и для комфортного проживания. Я очень рад, что мы в этот замечательный вечер здесь собрались отпраздновать 95-летие. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Здоровья, благополучия и мирного неба всем», - обратился он к собравшимся.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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