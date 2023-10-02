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Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца привезли в Самару

2 октября 2023 12:45
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Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца привезли в Самару

Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца будет находиться в Софийском соборе г. Самары (ул. Соколова, д. 1А) с 5 по 7 октября 2023 года. Поклониться святыне можно будет с 8.00 до 20.00 (7 октября – с 8.00 до 19.00). Также ежедневно будут совершаться молебны с акафистом - по окончании Божественной Литургии, в 12.00, в 15.00 и по окончании вечерней службы.

Напомним, что Самара стала частью акции «Всероссийский молебен о Победе». По благословению Святейшего Патриарха Кирилла ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца, постоянно пребывающий в Троице-Сергиевой лавре, побывает во всех 89 регионах Российской Федерации (около 100 российских городов). Каждый желающий сможет поклониться святым мощам и попросить о себе, своих близких и наших воинах.

Напомним, святой Георгий Победоносец – военачальник-христианин начала IV века, пострадавший от язычников. С глубокой древности его почитают на Руси как небесного покровителя нашей земли и её воинства, а потому во все времена и во всех войнах именно ему молились о Русских Победах. В 1945 году день Георгия Победоносца символически совпал с праздником Пасхи Господней и последними победоносными ударами Красной армии.

После пребывания в Самарской области ковчег побывает еще в ряде регионов ПФО: Ульяновской и Нижегородской областях, а также в республиках Мордовия, Чувашия и Марий Эл.

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