Кота Осю вернули в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге

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Кота Осю из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге, который пропал в ночь на 8 октября, вернули в музей, сообщает РИА Новости.

Ранее музей сообщил, что пропал самый старший музейный кот Ося. Ему около 16 лет. Сотрудники музея опасались за его здоровье, так как кот должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, которые ему жизненно необходимы. В соцсетях было размещено видео, на котором неизвестная девушка забрала кота из арки, ведущей в сад Фонтанного дома, в ночь на 8 октября. Музей в соцсетях обратился с просьбой вернуть Осю.

"Друзья! Ося дома!... Кота вернули в музей сегодня. Он дома. Сейчас наша главная задача - показать Осю ветеринару и сообщить в правоохранительные органы, что кот возвращен", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Кот принял порцию лекарств, поел и потихоньку приходит в себя.

Фото : Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме/ВКонтакте/РИА Новости