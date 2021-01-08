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Космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал новогоднюю Самару из космоса в своём аккаунте в Инстаграм.

Можно увидеть на снимке и «Самару Арену», где сделали космоаллею и установили огромные макеты планет Солнечной системы.

Украсить Самару в космической тематике поручил губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, этот год - особый для области.

- Конечно, каждый школьник в Самаре знает, что именно на нашей ракете-носителе Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой первый героический полет. До сих пор в мире 80 % пилотируемых запусков осуществляется на ракетах самарской сборки. Так что для нас тема освоения космоса - предмет особой гордости, - отметил Дмитрий Азаров.

Фото: Сергей Кудь-Сверчков