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Космонавт Олег Кононенко обратился к жителям Самарской области в день Парада Памяти

7 ноября 2023 11:49
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Космонавт Олег Кононенко обратился к жителям Самарской области в день Парада Памяти

Летчик-космонавт, Герой России Олег Кононенко 7 ноября обратился к жителям Самарской области, подчеркнув, что это особый день в истории региона и всей страны, пишет Сова.

- 82 года назад в Куйбышеве, запасной столице, прошел парад, который повлиял на ход Великой Отечественной войны. Он показал всему миру, что советский народ не пал духом и может дать отпор жестокому врагу, - сказал Олег Кононенко.

Он отметил, что если бы не тот парад, возможно, запасная столица и не стала бы впоследствии космической.

 

- Кто знает, случились ли бы все те открытия и достижения, которыми мы по праву гордимся? Сегодня, работая на орбите, я, летчик-космонавт России, Герой России Олег Кононенко, благодарю всех, кто сохраняет историческую память, кто всем сердцем предан родине и готов встать на ее защиту. Желаю, чтобы над нашей страной всегда было мирное, чистое небо, - сказал космонавт в своем обращении.

Олег Кононенко в составе международного экипажа в эти дни работает на МКС. Он также записывал обращение к жителям Самарской области в день 105-летия комсомольской организации

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