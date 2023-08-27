Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

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Космический корабль Crew Dragon, в состав экипажа которого входит космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом 27 августа сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишут "Известия".

Стыковка прошла в автоматическом режиме в 9:16 по времени восточного побережья США (16:16 мск).

В состав миссии Crew-7, помимо россиянина, входят астронавт NASA Жасмин Могбели, датский астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований.

Примерно через полтора часа члены экипажа смогут перейти на борт станции, где им предстоит находиться около шести месяцев. Миссия Crew-7 останется на орбите до февраля 2024 года.

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