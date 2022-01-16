Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области сохранится сильный ветер
В Самаре за сутки заболели 192 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Снова рост заболеваемости: еще 376 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Снова рост заболеваемости: еще 376 жителей Самарской области заболели коронавирусом
«Воскресник» в областном центре – в самом разгаре
«Воскресник» в областном центре – в самом разгаре
Самарский аэропорт Курумоч получил максимальный рейтинг 5 звезд по итогам аудита ковид-безопасности
Самарский аэропорт Курумоч получил максимальный рейтинг 5 звезд по итогам аудита ковид-безопасности
Госуслуги предупреждают о случаях мошенничества
Госуслуги предупреждают о случаях мошенничества
В Самаре столкнулись две иномарки с автомобилистками
В Самаре столкнулись две иномарки с автомобилистками
В Самаре проходит "воскресник"
В Самаре проходит "воскресник"
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.77
1.2
EUR 86.89
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Коронавирус стал поводом больше тратить только для каждого десятого, 4 из 10 экономят на всем

16 января 2022 11:56
181
Коронавирус стал поводом больше тратить только для каждого десятого, 4 из 10 экономят на всем

Распространение нового штамма коронавируса, рост цен на товары и услуги вынуждают россиян (44%) экономить, и только для каждого десятого коронавирус стал поводом тратить больше. Однако, по сравнению с прошлым годом, экономить стали чуть меньше, а тратить — чуть больше.

Финансовая стратегия 44% россиян во время пандемии коронавируса — экономить: «С галопирующей инфляцией всячески ущемляю себя в тратах». Каждый десятый, напротив, стал позволять себе тратить больше: «Стала с удовольствием тратить на обучение и заботу о себе и своём здоровье». У 3 из 10 финансовая стратегия не изменилась: «В очередной раз ощутила, что нужно жить по-настоящему сейчас. Деньги — средство. Для меня важно, чтобы они были в достаточном размере, но ещё важнее, чтобы тот способ, каким я их зарабатываю, приносил мне удовольствие и был одним из факторов полноценной, интересной жизни».

Женщины чаще мужчин говорят о необходимости экономии: 46% против 42%.

Стратегии «больше тратить» чуть чаще следуют респонденты до 34 лет и россияне, чей месячный доход составляет более 80 тыс. руб. (по 12%).

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, экономить стали чуть реже — 47% год назад против 44% сейчас, а тратить, наоборот, чуть чаще — 10% против 8% в 2021 году.
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения России из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 386
  • Время проведения: 9—14 января 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее личную финансовую стратегию
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Российские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам
15 января 2022, 11:41
Российские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам
Подобные предложения доводилось получать 46% россиян, однако соглашались на них лишь 15%. Общество
588
Больше половины россиян, верящих в приметы, считают, что плохих предзнаменований существует больше
14 января 2022, 12:59
Больше половины самарцев, верящих в приметы, считают, что плохих предзнаменований существует больше
Опрос проводился в преддверии Нового года, когда люди часто загадывают желания и обращают больше внимания на различные знаки. Общество
563
Чем ближе к дате принятия закона о введении QR-кодов, тем меньше он встречает одобрения среди россиян
14 января 2022, 12:16
Чем ближе к дате принятия закона о введении QR-кодов, тем меньше он встречает одобрения среди россиян
Омикрона стали бояться чуть чаще, но люди, испытывающие опасения по поводу распространения нового штамма, по-прежнему в меньшинстве. Общество
573
В центре внимания
Снова рост заболеваемости: еще 376 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 января 2022  13:56
Снова рост заболеваемости: еще 376 жителей Самарской области заболели коронавирусом
133
В Самаре проходит
16 января 2022  12:28
В Самаре проходит "воскресник"
177
Губернатор высказал критические замечания по качеству проводимой уборки главам городов. 
15 января 2022  21:31
Дмитрий Азаров поручил главам городов провести «воскресник» по уборке снега
619
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
15 января 2022  11:54
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
685
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 января 2022  13:19
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
665
Весь список