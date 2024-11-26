Кормящих матерей предложили поощрять

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Новое пособие помогло бы популяризировать грудное вскармливание.

Глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов в ходе рассмотрения закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в качестве возможного варианта решения вопроса предложил масштабировать опыт Калужской области, где денежные компенсации кормящим матерям выплачиваются с 2005 года. В беседе с «Парламентской газетой» сенатор отметил целесообразность разработки соответствующего федерального закона.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях «Актуальные вопросы здорового питания детей раннего возраста (от 0 до 3 лет). Законодательное регулирование» 7 ноября заметила, что количество женщин, которые отказываются от грудного вскармливания, растет. В среднем оно составляет 44 процента по России. Поэтому председатель палаты регионов призвала Минздрав подумать над тем, какими формами можно популяризировать грудное вскармливание среди россиянок.

Анатолий Артамонов в качестве возможного варианта поддержки предложил масштабировать опыт Калужской области, где денежные компенсации кормящим матерям выплачиваются с 2005 года, согласно региональному закону. Об этом сенатор заявил на заседании комитета 25 ноября в ходе рассмотрения закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Тему популяризации грудного вскармливания развивают и в Госдуме. Ранее «Парламентская газета» писала, что первый зампред думского Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась в Минздрав с предложением ввести в министерстве должность внештатного специалиста по этому направлению. По ее словам, в стране сейчас наблюдается нестандартная ситуация: с одной стороны, ученые утверждают, что грудное вскармливание закладывает фундамент здоровья ребенка с самого рождения и на много лет вперед, с другой — непонятно, к какому врачу надо обращаться женщине, у которой есть проблемы с лактацией.

А если рассматривать проблему шире, то закономерно всплывают вопросы, связанные с детским питанием. Валентина Матвиенко на недавних парламентских слушаниях поручила направить в Правительство предложения, касающиеся детского питания, для включения в новый национальный проект «Семья». Пришло время выйти на четкое законодательное регулирование в сфере обеспечения детей сбалансированным и качественным питанием, считает она.

Помимо этого, председатель Совета Федерации предложила подумать над созданием информационно-аналитической базы детей с рождения — с указанием типов и видов вскармливания, а также с указанием диагноза ребенка, при наличии.

Матвиенко выступила с инициативой по внедрению системы контроля торговой наценки в сетях для заменителей грудного молока и поддержала предложение по разработке маркировки детского питания, чтобы отслеживать его качество и бороться с контрафактом.