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Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами совершил посадку в казахстанской степи

20 декабря 2021 14:59
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Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря.

В казахстанской степи приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.

На борту находились Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано, а также космонавт Александр Мисуркин, комментатор объявил об их хорошем самочувствии. Аппарат сел в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана, его уже взяли под охрану.

Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря. "Союз МС-20" отстыковался от станции в 02:50 мск, а в 05:18 двигательная установка включилась на торможение.

После этого "Союз" разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы, затем над спускаемым аппаратом раскрылся основной парашют.

Бизнесмен Маэдзава, его помощник Хирано и российский космонавт прибыли на МКС 8 декабря. "Союз МС-20" стал первым за 12 лет кораблем, который доставил космических туристов на станцию. Кроме того, это был первый экипаж с двумя туристами, а не одним.

На станции японцы снимали и выкладывали в YouТube, как Маэдзава выполнял задания из списка 100 things you want MZ to do in space! — сотни действий, которые он выбрал из предложенных ему всеми желающими на специальном сайте. Кроме того, они были заняты в исследовании по заказу российских ученых "ЛАЗМА", в котором изучается перемещение потоков крови по организму. Также практически весь экипаж станции принял участие в турнире по бадминтону в невесомости.

 

Фото:    РИА Новости / Павел Бедняков

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