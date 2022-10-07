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Корабль Crew Dragon SpaceX с россиянкой Анной Кикиной на борту пристыковался к МКС

7 октября 2022 15:12
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Планируется, что Crew-5 будет оставаться на МКС до марта.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, в экипаж которого (Crew-5) входит россиянка Анна Кикина, пристыковался к Международной космической станции, сообщает РИА Новости.

Касание корабля со станцией состоялось в 00.01 мск, продолжается процесс, в ходе которого Crew Dragon закрепится у стыковочного узла МКС.

Crew Dragon стартовал во Флориде в среду на ракете-носителе Falcon 9. На МКС прибыли американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Планируется, что Crew-5 будет оставаться на МКС до марта.

"После открытия переходных люков они присоединятся к экипажу 68-й длительной экспедиции — космонавтам "Роскосмоса" Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, астронавтам NASA Челлу Линдгрену, Роберту Хайнсу, Джессике Уоткинс и Франциско Рубио, а также астронавту ESA (Европа) Саманте Кристофоретти. На несколько дней, вплоть до отстыковки корабля экипажа Crew-4, на МКС будет находиться 11 землян", – сообщил "Роскосмос" в своем канале в Telegram.

 

 Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский/РИА Новости

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