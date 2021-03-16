Конкурсный отбор: специалисты СО могут пройти обучение по Программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ

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Правительство Самарской области сообщает о проведении конкурсного отбора специалистов предприятий и организаций Самарской области для обучения в 2021/2022 учебном году в рамках Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Программа позволяет повысить уровень компетенций ключевых сотрудников предприятий и организаций в области экономики и управления.

Обучение осуществляется по программам профессиональной переподготовки в вечернее время, по итогам обучения специалистам выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:

- возраст до 50 лет (предпочтительно);

- высшее образование;

- общий стаж работы не менее 5 лет;

- опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет.

С более подробной информацией об участии в программе и предлагаемых направлениях обучения можно ознакомиться на сайте ГКУ Самарской области «Самарский региональный ресурсный центр».

Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно, отправив запрос на электронную почту: srrc@samregion.ru.

Контактные телефоны: 8 (846) 263-60-87, 263-44-14, передает пресс-служба облправительства.