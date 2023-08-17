Конкурс «Я меняю мир» продолжает прием заявок на самые добрые истории

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Всероссийская акция проводится шестой год подряд и дает возможность всем желающим рассказать о том, как своими действиями и проектами они помогают социуму и делают окружающий мир лучше.

Акция проходит в социальных сетях и призвана поощрить общественно полезные инициативы и мотивировать других людей к совершению ярких поступков и реализации важных бизнес-проектов.

Можно разделять мусор, заниматься волонтерством, помогать детским домам и социальным центрам, высаживать деревья, прививать окружающим навыки здорового образа жизни или работать с детьми. У каждого может своя история, которой можно и нужно поделиться.

Среди участников конкурса будут выбраны 13 победителей. Лауреаты первой номинации получат портативные колонки JBL Go, второй — три денежных гранта по 50 000 рублей на рекламное продвижение в соцсетях.