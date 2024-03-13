Конкурс на «Лучший скворечник – 2024» проводят в самарском зоопарке

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Прием работ осуществляется до 25 марта 2024 года до 18.00 (включительно) в научно-просветительском отделе зоопарка (либо на охране) по адресу ул. Ново - Садовая,146



В конкурсе могут принять участие все желающие.

Критерии оценки работ:

-материал изготовления -дерево

-соблюдение основных правил при изготовлении скворечника (скворечник должен быть безопасен для птиц)

-мастерство исполнения

-оригинальный дизайн, художественная идея (номинация «Самый креативный»)

-на скворечнике должна быть этикетка, на которой необходимо указать

ФИ участника, номер контактного телефона.



Выставка работ и награждение победителей состоятся в рамках празднования Международного дня птиц 1 апреля. Время уточняется.

Все участники конкурса получат сертификаты за участие в электронном виде. По окончании мероприятия скворечники можно будет забрать.

Контактный телефон: 8(846)926 11 27

Фото: группа ВК зоопарка