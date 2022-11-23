Конкурс «Достояние губернии» стимулирует активность предпринимателей

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Во вторник, 22 ноября 2022 года, состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса компаний «Достояние губернии – 2022». Он проводится «Самарским областным вещательным агентством» и телеканалом «Губерния» совместно с Общественной палатой региона при поддержке Правительства области уже в шестой раз.

За это время интерес к конкурсу со стороны бизнеса значительно вырос. Если в 2017 году заявки подали 156 предприятий, то в 2022 году их было почти в два раза больше – более трехсот. Почетное звание «Достояние губернии» присваивается за весомый вклад в развитие экономики и инвестиционного потенциала Самарской области, повышение качества жизни людей.

По итогам конкурсного отбора экспертным жюри, в состав которого вошли руководители министерств и ведомств региона, представители общественных объединений и профсоюзных организаций, были определены 30 финалистов – это крупные компании и предприятия малого и среднего бизнеса, социальные учреждения и учреждения культуры, общественные объединения региона. Еще три компании попали в число призеров благодаря народному голосованию на страничке конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Победителями конкурса стали 11 организаций.

На торжественной церемонии награждения к участникам конкурса, призерам, жюри и приглашенным обратился первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он поблагодарил организаторов конкурса и экспертный совет за непростую работу по выявлению победителей, за подготовку красивой торжественной церемонии. Глава регионального кабмина отметил, что в губернии немало ярких, самобытных компаний, которые своим трудом прославляют Самарский регион, выпускают востребованную продукцию, оказывают услуги, повышающие качество жизни людей.

«Важно отмечать успехи этих компаний, делать их заметными, чтобы их работа была известна не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Этот конкурс, безусловно, способствует конкуренции, предпринимательской активности и рождает новых лидеров, зажигает новые звезды бизнеса, которые становятся известны широкому кругу потребителей», – уверен председатель областного Правительства.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что номинации конкурса четко попадают в те приоритеты социального и экономического развития, которые находятся в фокусе внимания губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и регионального Правительства.

«Все десять номинаций четко отвечают тем целям и задачам, которые ставит перед собой регион. Меня очень радует, что с каждым годом растет число претендентов на победу в таких номинациях, как «Наука и технологии будущего», «Креативная индустрия», «Импортозамещение». Это значит, что наш бизнес активно занимается этими направлениями и создает основу для будущего развития нашего региона», – сказал Виктор Кудряшов.

Он также отметил немалую роль номинантов конкурса в поддержании экономической стабильности губернии в непростой период: «Экономика области находится в непростых условиях, связанных с несправедливыми санкциями, но могу четко сказать, что ее развитие происходит намного лучше, чем мы прогнозировали в середине этого года. Мы готовы к глобальным экономическим вызовам современности, доказываем это буквально каждый день. Заслуга в этом не только крупных промышленных предприятий, но и предприятий малого и среднего бизнеса, которые широко представлены во всех номинациях сегодняшнего конкурса».

Важным, по мнению первого вице-губернатора, является и тот факт, что победителями бизнес-состязания стали компании, которые занимаются не только производством, но волонтерской и благотворительной деятельностью, что заслуживает отдельной благодарности и уважения. Виктор Кудряшов поздравил всех финалистов «Достояния губернии», пожелал им успешной работы, динамичного движения вперед, успехов в бизнесе: «Уверен, конкурс будет набирать обороты и впредь. Уже сегодня мы видим рекордное число заявок, их более трехсот – ни пандемия, ни санкции не снизили активности предпринимателей».

Награды из рук председателя Правительства получили финалисты и победители номинации «Бренд региона»: в этом году престижной наградой отмечена многолетняя работа кондитерской фабрики «МИР».

В номинации «Наука и технологии будущего» победу одержал медицинский университет «Реавиз». Бесспорным лидером в номинации «Промышленность» в 2022 году признан Авиакор – авиационный завод. Почетное наименование Товара народного потребления в номинации «Торговая марка» присвоено компании «Тольяттимолоко». Победу в номинации «Предпринимательство: малый и средний бизнес» конкурсная комиссия присудила резиденту Особой экономической зоны Тольятти компании «Феррони», а в номинации «Импортозамещение» – центру «Инфотранс».

Лидером в номинации «Креативные индустрии» признан Дом моды Маши Горячевой. «Этой награды весь коллектив нашего Дома моды, все 92 человека, ждали пять лет, мы очень рады признанию. Спасибо жюри и организаторам конкурса», – сказала основатель компании Мария Горячева.

Лучшим проектом года в сфере туризма и индустрии гостеприимства объявлен Центр здоровья и отдыха «Волжские термы». Не оставили без внимания организаторы конкурса сельское хозяйство – статуэтка «Достояние губернии» была вручена сельхозпредприятию ООО «Астра» из Кинельского района.

Возможность стать обладателем диплома, памятной статуэтки и статуса «Достояние губернии» есть у всех предприятий Самарской области. Для этого достаточно подать заявку на участие в конкурсе, который пройдет и в следующем году.

Фото: пресс-служба правительства СО