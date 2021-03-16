Конкурс АрМИ-2021 «Уверенный прием» впервые пройдет в Ульяновской области

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Всеармейский конкурс Армейских международных игр-2021 (АрМИ) «Уверенный прием» среди военных связистов впервые состоится в Ульяновской области.

Состязания пройдут в мае на базе межвидового регионального центра войск связи Центрального военного округа (ЦВО). В них примут участие более 300 военных связистов, победивших в отборочных этапах в объединениях и округах, видах и родах войск Вооруженных Сил РФ.

По условиям конкурса участники продемонстрируют навыки и умения при выполнении нормативов на радиостанциях средней мощности Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ. Экипажи командно-штабных машин в полевых условиях выполнят прокладку проводных линий связи, настройку радиосистем, развертывание командно-штабных машин и аппаратных связи.

Сейчас в учебном центре проходит активная подготовка учебно-материальной базы, мест проживания и питания для участников конкурса.

Конкурс в рамках АрМИ будет проводиться в третий раз. В 2019 и 2020 гг. всеармейский этап проходил в Санкт-Петербурге на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

Фото: Pixabay.com