Конкурс архитектурных идей и дизайн – проектов «Город, который построим МЫ» пройдет в Тольятти

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров обсудил с соотечественниками из-за рубежа реализацию международных молодежных проектов.
Дмитрий Азаров встретился с участниками Международного молодежного форума российских соотечественников
По сложившейся традиции все 35 000 переписчиков микропереписи будут застрахованы от несчастных случаев компанией «Сбербанк страхование».
Сбер подписал меморандум о взаимодействии с Росстатом       
В галерее «Новое пространство» можно будет увидеть более 300 работ
В СОУНБ открывается выставка Владимира Смирнова «Частица Бога»
Ежегодный праздник объединяет самые разные виды искусства – театр, музыку, скульптуру и, конечно же, живопись.
В музейный комплекс села Ширяево приглашают на фестиваль «Репин навсегда»
Укротить пандемию непросто, предупредить распространение коронавируса - возможно
Оперштаб СО: как укрепляют систему здравоохранения региона
Экспорт медицинских услуг - одно из направлений национального проекта «Здравоохранение».
Почти 20 000 иностранцев получили лечение в Самарской области в этом году
Российские синхронистки победили в соревновании дуэтов на Олимпиаде в шестой раз подряд.
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в Токио
Оператор АГЗС доставлен в одну из больниц города с ожогами различной степени тяжести.
В Самаре возбуждено уголовное дело после разгерметизации газового баллона на АГЗС
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.79
-0.08
EUR 86.41
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка Владимира Смирнова «Частица Бога»
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Конкурс архитектурных идей и дизайн – проектов «Город, который построим МЫ» пройдет в Тольятти

4 августа 2021 13:29
184
Конкурс архитектурных идей и дизайн – проектов «Город, который построим МЫ» пройдет в Тольятти

Студия архитектуры и дизайна «АрхиМодус» совместно с культурным центром «Автоград» проводит открытый городской конкурс архитектурных идей и дизайн-проектов «Город, который построим МЫ».

Конкурс проводится в два этапа:

1 этап - проводится заочно с момента объявления Конкурса по 25 сентября 2021 года.

Фотографии работ на первый этап конкурса направляются по электронной почте archit-konkurs@mail.ru. Работы могут быть выполнены любым материалом: тушь, акварель, пастель, коллаж и смешанная техника. Формат А3, А2. Размер макета от 30 до 50 см. Необходимо предусмотреть подставку для макета.

2 этап - выставочный - в октябре 2021 года. Точная дата будет опубликована после оглашения результатов отборочного тура. 

Номинации:

- Архитектура Тольятти. Взгляд в будущее (графическая композиция, макет)

- Экомобиль (графическая композиция, макет)

- Проект набережной города Тольятти (графическая композиция, макет)

Возрастные категории:

- 5 - 7 лет

- 8 - 10 лет

- 11 - 13 лет

- 14 - 16 лет

- группа особых детей (дети с ограниченными физическими возможностями)

С Положением, формой заявки и этикетажа можно ознакомиться по ссылке:

http://avtogradcc.ru/news/gorod-kotoryy-postroim-my/

Теги: город Конкурс архитектурных идей

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с соотечественниками из-за рубежа реализацию международных молодежных проектов.
4 августа 2021  17:31
Дмитрий Азаров встретился с участниками Международного молодежного форума российских соотечественников
41
Еще 463 жителей Самарской области заболели коронавирусом
4 августа 2021  14:02
Еще 463 жителей Самарской области заболели коронавирусом
208
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
4 августа 2021  11:39
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
296
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
3 августа 2021  16:29
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
964
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 августа 2021  12:53
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
696
Весь список