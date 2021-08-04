Конкурс архитектурных идей и дизайн – проектов «Город, который построим МЫ» пройдет в Тольятти

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Студия архитектуры и дизайна «АрхиМодус» совместно с культурным центром «Автоград» проводит открытый городской конкурс архитектурных идей и дизайн-проектов «Город, который построим МЫ».

Конкурс проводится в два этапа:

1 этап - проводится заочно с момента объявления Конкурса по 25 сентября 2021 года.

Фотографии работ на первый этап конкурса направляются по электронной почте archit-konkurs@mail.ru. Работы могут быть выполнены любым материалом: тушь, акварель, пастель, коллаж и смешанная техника. Формат А3, А2. Размер макета от 30 до 50 см. Необходимо предусмотреть подставку для макета.

2 этап - выставочный - в октябре 2021 года. Точная дата будет опубликована после оглашения результатов отборочного тура.

Номинации:

- Архитектура Тольятти. Взгляд в будущее (графическая композиция, макет)

- Экомобиль (графическая композиция, макет)

- Проект набережной города Тольятти (графическая композиция, макет)

Возрастные категории:

- 5 - 7 лет

- 8 - 10 лет

- 11 - 13 лет

- 14 - 16 лет

- группа особых детей (дети с ограниченными физическими возможностями)

С Положением, формой заявки и этикетажа можно ознакомиться по ссылке:

http://avtogradcc.ru/news/gorod-kotoryy-postroim-my/