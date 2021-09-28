Компании перестали бороться с активностью сотрудников в соцсетях

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За 3 года компаний, блокирующих персоналу доступ в соцсети с рабочих компьютеров, стало меньше в 2 раза.



Практически каждая вторая компания никак не регулирует поведение работников в социальных сетях (47%), в 2018 году подобных взглядов придерживались лишь 3 из 10 работодателей.



Блокируют доступ в соцсети с рабочих компьютеров и ноутбуков у дистанционных сотрудников 10% компаний, у сотрудников, работающих на территории работодателя, — 13%. В 2018 году доступ в соцсети блокировали в 2 раза чаще (27% работодателей).



Различного рода запреты для сотрудников, которые работают на территории работодателя, сегодня действуют на 46% предприятий и организаций. Активность удаленщиков в соцсетях регулируют 40% работодателей. Самый частый запрет — на разглашение коммерческой тайны, 30% компаний ввели его для очных сотрудников, 23% — для удаленщиков. Правила для удаленщиков чуть чаще, чем для очных сотрудников, содержат запрет на размещение любой негативной информации о компании, ее руководстве и коллегах (14 и 10% соответственно), а также требования соблюдать этику поведения в интернете (22 и 20%).



С нареканиями со стороны работодателя, касающимися поведения в социальных сетях, сталкивались всего 3% трудоустроенных россиян. Судя по комментариям опрошенных, критике чаще сего подвергались гневные высказывания в адрес властей, коммунальных служб и бюджетных организаций.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 175

Время проведения: 22—27 сентября 2021 года

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 300 респондентов