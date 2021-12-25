Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ

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Об этом заявил председатель комитета ГД РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев в своем официальном телеграм-канале.

Накануне, 24 декабря, Президент России Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил главе государства предложения по развитию научно-образовательных центров мирового уровня.

Так, за последние 3 года сделано следующее:

- создано 15 НОЦ, объединяющих 576 организаций;

- внедрено в производство 1 230 технологий и высокотехнологичных продуктов;

- объем высокотехнологичных работ и услуг НОЦ составил 24 млрд рублей;

- организовано почти 4, 9 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.

Владимир Гутенев отметил, что Дмитрий Азаров на примере деятельности межрегионального НОЦ "Инженерия будущего", действующего в Самарской области, высказал предложения по повышению эффективности функционирования таких центров.

Это позволит усилить кооперацию научных институтов с промышленными предприятиями, а также определить приоритетные производственные задачи с учетом научно-технологичных разработок НОЦ, пишет Сова.инфо.

Как заявил Владимир Гутенев, комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы губернатора:

- Партнерство научных организаций и бизнеса на базе НОЦ будет способствовать ускорению технологического развития страны и подготовке высокопрофессиональных кадров, квалификация которых будет отвечать реальным потребностям предприятий.