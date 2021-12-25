Я нашел ошибку
Главные новости:
2022 год у россиян ассоциируется с оранжевым цветом
2022 год у россиян ассоциируется с оранжевым цветом
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
В Самаре выросло количество бродячих собак
В Самаре выросло количество бродячих собак
Дизайнеры рассказали, чем модно украшать ёлку
Дизайнеры рассказали, чем модно украшать ёлку
Новейший самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет
Новейший самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет
Самарцы в 2021 году сэкономили на новогодних подарках детям
Самарцы в 2021 году сэкономили на новогодних подарках детям
В Тольятти разыскивают подозреваемых в совершении тяжкого преступления
В Тольятти разыскивают подозреваемых в совершении тяжкого преступления
В ПФР заявили, что жители села могут получить прибавку к пенсии на 25%
В ПФР заявили, что жители села могут получить прибавку к пенсии на 25%
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.17
EUR 82.93
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ

25 декабря 2021 12:45
104
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ

Об этом заявил председатель комитета ГД РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев в своем официальном телеграм-канале.

 Накануне, 24 декабря, Президент России Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил главе государства предложения по развитию научно-образовательных центров мирового уровня.

Так, за последние 3 года сделано следующее:

  • - создано 15 НОЦ, объединяющих 576 организаций;
  • - внедрено в производство 1 230 технологий и высокотехнологичных продуктов;
  • - объем высокотехнологичных работ и услуг НОЦ составил 24 млрд рублей;
  • - организовано почти 4, 9 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.

Владимир Гутенев отметил, что Дмитрий Азаров на примере деятельности межрегионального НОЦ "Инженерия будущего", действующего в Самарской области, высказал предложения по повышению эффективности функционирования таких центров.

Это позволит усилить кооперацию научных институтов с промышленными предприятиями, а также определить приоритетные производственные задачи с учетом научно-технологичных разработок НОЦ, пишет Сова.инфо.

Как заявил Владимир Гутенев, комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы губернатора:

    - Партнерство научных организаций и бизнеса на базе НОЦ будет способствовать ускорению технологического развития страны и подготовке высокопрофессиональных кадров, квалификация которых будет отвечать реальным потребностям предприятий. 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В пятницу, 24 декабря, Президент Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию.
24 декабря 2021, 19:15
Дмитрий Азаров представил Владимиру Путину предложения по развитию НОЦ мирового уровня
В пятницу, 24 декабря, Президент Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию. Политика
519
Самарская область стала одной из первых, где появился научно-образовательный центр «Инженерия будущего».
22 декабря 2021, 16:56
Дмитрий Азаров проводит круглый стол по развитию российских НОЦ в рамках подготовки к Госсовету
Самарская область стала одной из первых, где появился научно-образовательный центр «Инженерия будущего». Образование
1196
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
21 декабря 2021, 09:40
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
Награды получили лучшие предприятия, организации и жители Самарской области за особые заслуги в профессиональной и общественной деятельности. Общество
848
В центре внимания
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 декабря 2021  13:26
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
0
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
25 декабря 2021  12:45
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
95
В пятницу, 24 декабря, Президент Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию.
24 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров представил Владимиру Путину предложения по развитию НОЦ мирового уровня
519
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 декабря 2021  13:46
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
460
На маршруте Самара – Рождествено 25 декабря откроется зимняя переправа
24 декабря 2021  13:27
На маршруте Самара – Рождествено 25 декабря откроется зимняя переправа
494
Весь список