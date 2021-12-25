Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ

Об этом заявил председатель комитета ГД РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев в своем официальном телеграм-канале.
Накануне, 24 декабря, Президент России Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил главе государства предложения по развитию научно-образовательных центров мирового уровня.
Так, за последние 3 года сделано следующее:
Владимир Гутенев отметил, что Дмитрий Азаров на примере деятельности межрегионального НОЦ "Инженерия будущего", действующего в Самарской области, высказал предложения по повышению эффективности функционирования таких центров.
Это позволит усилить кооперацию научных институтов с промышленными предприятиями, а также определить приоритетные производственные задачи с учетом научно-технологичных разработок НОЦ, пишет Сова.инфо.
Как заявил Владимир Гутенев, комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы губернатора:
- Партнерство научных организаций и бизнеса на базе НОЦ будет способствовать ускорению технологического развития страны и подготовке высокопрофессиональных кадров, квалификация которых будет отвечать реальным потребностям предприятий.