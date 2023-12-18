Комиссия РАН выпустила меморандум о лженаучности астрологии

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Комиссия по борьбе с лженаукой РАН выпустила меморандум «О лженаучности астрологии», в котором призвала относиться к астрологии только как к развлечению.

Как следует из документа, распространённый в астрологии тезис о важности момента рождения человека, а не зачатия парадоксален.

«Однако в астрологии не предпринимается даже попыток объяснения этих механизмов, не говоря уже об их проверке. Тем самым астрология уклоняется от важнейшей задачи науки — поиска объяснения изучаемых явлений», — говорится в меморандуме.

Учёные подчеркнули, что астрологи не проводят экспериментальные проверки своих результатов. Они пришли к выводу, что популярность астрологии среди людей связана с ошибками мышления, склонностью замечать факты, подтверждающие взгляды, и игнорировать неприятные аргументы.

В документе отмечается, что использование астрологии несёт финансовые и психологические угрозы, а в случае с медицинской астрологией — риски для здоровья, пишет РТ.