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Комиссия Общественной палаты Самарской области обсудит грантовые меры поддержки СО НКО

18 мая 2021 10:20
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Комиссия Общественной палаты Самарской области обсудит грантовые меры поддержки СО НКО

19 мая 2021 года состоится расширенное заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности на тему: «Система мер поддержки СО НКО региона. Конкурс социальных проектов СО НКО Самарской области в 2021 году».

В рамках заседания будут подробно рассмотрены критерии отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для участия в конкурсе, детально проанализированы темы проектов, которые могут быть заявлены на участие, и освещены изменения в конкурсе 2021 года. Также в рамках мероприятия будут приведены примеры проектов победителей предыдущих лет, показавшие максимальную эффективность.

Напомним, 11 мая стартовал конкурс по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций нашей губернии, проводимый министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Конкурс проводится в области не первый год, однако, в этом году он претерпел ряд позитивных изменений. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на региональный конкурс социальных проектов. В текущем году грантовый фонд составит 80 млн рублей с учетом софинансирования со стороны Фонда президентских грантов. Этот формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые и позволит увеличить максимальный размер гранта до 2 млн рублей. Отметим, что размер грантового фонда конкурса планомерно наращивает объемы, если в 2019 году общий размер финансовой поддержки составил 30 млн рублей, то в 2020 году он увеличился до 50 млн рублей, а в 2021 году – уже 80 млн рублей. Постепенный рост количества СО НКО также говорит о востребованности и эффективности конкурса. В 2019 году победителями стали 37 СО НКО, в 2020 году их количество возросло до 60. Второе важно изменение конкурса 2021 года – увеличение длительности реализации проектов до 18 месяцев.

«Конкурс дает шанс заявить о себе молодым СО НКО региона, – отмечает Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области. – Креативные идеи и высокая эффективность от реализации проекта на благо жителей региона будет под постоянным контролем Общественной палаты Самарской области. Увеличившийся размер, как суммы финансирования, так и временного формата проекта, позволит нам осуществить системное взаимодействие с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, победителями конкурса и получателями услуг в рамках реализации проекта».

 

Теги: НКО Общественная палата

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