Комиссия Общественной палаты Самарской области обсудит грантовые меры поддержки СО НКО

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19 мая 2021 года состоится расширенное заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности на тему: «Система мер поддержки СО НКО региона. Конкурс социальных проектов СО НКО Самарской области в 2021 году».

В рамках заседания будут подробно рассмотрены критерии отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для участия в конкурсе, детально проанализированы темы проектов, которые могут быть заявлены на участие, и освещены изменения в конкурсе 2021 года. Также в рамках мероприятия будут приведены примеры проектов победителей предыдущих лет, показавшие максимальную эффективность.

Напомним, 11 мая стартовал конкурс по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций нашей губернии, проводимый министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Конкурс проводится в области не первый год, однако, в этом году он претерпел ряд позитивных изменений. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на региональный конкурс социальных проектов. В текущем году грантовый фонд составит 80 млн рублей с учетом софинансирования со стороны Фонда президентских грантов. Этот формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые и позволит увеличить максимальный размер гранта до 2 млн рублей. Отметим, что размер грантового фонда конкурса планомерно наращивает объемы, если в 2019 году общий размер финансовой поддержки составил 30 млн рублей, то в 2020 году он увеличился до 50 млн рублей, а в 2021 году – уже 80 млн рублей. Постепенный рост количества СО НКО также говорит о востребованности и эффективности конкурса. В 2019 году победителями стали 37 СО НКО, в 2020 году их количество возросло до 60. Второе важно изменение конкурса 2021 года – увеличение длительности реализации проектов до 18 месяцев.

«Конкурс дает шанс заявить о себе молодым СО НКО региона, – отмечает Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области. – Креативные идеи и высокая эффективность от реализации проекта на благо жителей региона будет под постоянным контролем Общественной палаты Самарской области. Увеличившийся размер, как суммы финансирования, так и временного формата проекта, позволит нам осуществить системное взаимодействие с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, победителями конкурса и получателями услуг в рамках реализации проекта».