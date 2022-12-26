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Команды РСУ из пяти регионов представили комплексные решения для поддержки военнослужащих и их семей

26 декабря 2022 16:18
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Региональные сервисные уполномоченные (РСУ) представили пилотные сервисы и проекты в рамках работы над жизненной ситуацией «Возвращение».

Региональные сервисные уполномоченные (РСУ) из пяти субъектов РФ представили пилотные сервисы и проекты в рамках работы над жизненной ситуацией «Возвращение».

Проекты направлены на оказание помощи военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, вернувшимся из зоны проведения СВО, а также членам семей участников СВО и членами семей, погибших в зоне СВО.

Комплексные программы помощи прорабатывались в ускоренном формате в Архангельской, Ленинградской, Калужской и Самарской областях и Республике Бурятия.

Сейчас региональные команды и эксперты АСИ работают над рядом инициатив по внесению изменений в федеральное и региональное законодательство, а также над разработкой новых регламентов оказания услуг.

В вопросах оказания помощи по жизненной ситуации «Возвращение» регионы чаще всего сталкиваются с проблемой оказания качественной психологической помощи и недостаточным количеством клинических психологов. Для этого эксперты предложили объединить усилия с духовными организациями.

Команда РСУ Ленинградской области работает над качественным оказанием социальной, медицинской и психологической помощи. В частности, команда РСУ предложила интегрировать личную карточку участника СВО с гражданскими данными. Подобная практика будет способствовать оперативному обмену информацией между ведомствами, минимизирует ошибки при вводе личных данных и поможет ускорить процесс получения выплат. Приоритетной задачей является создание в Ленинградской области единого окна помощи.

«Сейчас мы разрабатываем комплексную систему помощи для вернувшихся с СВО. Мы ищем механизмы для объединения усилий всех организаций, рабочих групп, волонтеров. Нам очень важно продумать программу динамического наблюдения, а не разовой поддержки. В Ленинградской области уже реализуется проект Комитета по социальной защите населения «Пункт проката технических средств реабилитации и центр вспомогательных технологий». Этот проект направлен на развитие навыков самообслуживания при тяжелых ранениях. Наш регион готов принять вернувшихся с СВО на переподготовку и дополнительное образование», – отметила РСУ Ленинградской области Оксана Громова.

В Самарской области проследили весь путь человека – от возвращения домой до трудовой адаптации и организации досуга. Работа ведется с персональным куратором через службы социального сопровождения, физическую и психологическую реабилитацию, работу с родными и близкими вернувшихся, а также через информирование и помощь в получении положенных мер поддержки, льгот и выплат. Особое внимание уделяют качественному трудоустройству, в том числе, проведению консультаций, профориентаций, содействию в переобучении и повышении квалификации и сопровождению в трудоустройстве.

«К концу первого квартала 2023 года будет полностью разработан и внедрен сервис «Возвращение» на региональном портале госуслуг Самарской области. Сервис в режиме «одного окна» позволит получить индивидуальный комплекс необходимых услуг и мер поддержки. А для тех категорий, кому комфортнее взаимодействовать оффлайн, мы предусмотрим возможность обратиться в офис Мои документы», – отметила РСУ Самарской области Наталья Полянскова.

Команда РСУ Калужской области разрабатывает единый информационный портал для помощи семьям мобилизованных в регионе, выстраивает работу с клиническими психологами для поддержки вернувшихся граждан из зоны СВО и их семей.

«Мы также боремся с участившимися случаями запугивания и угнетения членов семей мобилизованных в социальных сетях. Подобный прессинг и цифровые атаки нуждаются в особом подходе и дополнительном оказании психологической помощи женам, детям и матерям мобилизованных. Мы уже согласовали возможность организации курсов для семей мобилизованных по оказанию психологической помощи на базе государственных социальных центров, а также прорабатываем возможность сотрудничества с НКО по такой помощи женщинам, которые подверглись упадническим настроениям и находятся в трудной жизненной ситуации», – добавила РСУ Калужской области Светлана Аникеева.

В Бурятии уже приступили к описанию порядка действий вернувшегося участника СВО. В специальную информационную памятку включены пошаговые действия, в том числе перечень полагающихся выплат и льгот для ветеранов боевых действий и порядок их оформления. Памятка также пояснит возможности получения образования, трудоустройства, а также медицинской и психологической помощи.

Эксперты уделяют особое внимание формированию культуры ценности возвращения из зоны проведения СВО. В рамках развития такой культуры предусмотрено консультирование семей участников СВО, обучение психологии коммуникации и создание ролевых моделей поведения, запуск социальной рекламы и наставничества Боевого Братства для вернувшихся.

Институт сервисных уполномоченных внедряется в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) – системы непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, основанной на принципах клиентоцентричности. Идея НСИ прозвучала на заседании наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать проект по всей стране, сообщает пресс-служба АСИ.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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