Команда Самарской области вернулась из города Хвалынска с «Туриады-2021»

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Сегодня, 22 мая, команда Самарской области вернулась из города Хвалынска, где проходил спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада-2021».

Делегация нашей области вернулась с восьмого спортивно-туристского состязания с почётным седьмым местом в общем зачете. В ряде номинаций команда Самарской области взяла «бронзу», в частности призовое третье место самарская сборная заняла в номинации «Культурно-познавательный туризм», а в конкурсе видеопрезентаций стала абсолютным лидером.

«Мероприятие очень хорошее, и наши ребята очень достойно смотрелись на общем фоне. Но каждый год уровень мастерства и профессионализма участников растет, растет и конкуренция между командами, – комментирует главный тренер сборной команды Самарской области Андрей Писанов. – Соревновательный элемент, помимо триумфа победу, помогает увидеть моменты, в которых команда «провисает». Это тоже важно. Потому что работа над ошибками и совместные действия с органами власти в плане дальнейшего совершенствования тренировочной базы (именно с такой инициативой ребята обратились к Игорю Анатольевичу) – это залог дальнейших лидерских позиций».

«В этом году на Туриаде царила особая атмосфера: доброжелательность, общение между всеми участниками, сплоченность. Наверное, ковидный период так сказался, что в этом году все просто не могли наговориться, – делится впечатлениями Станислав Чернышев, член сборной команды Самарской области, обладатель II спортивного разряда по спортивному туризму. – Но вместе с тем все понимали, что это очень важное спортивное мероприятие, потому что, не соревнуясь, не видя достижений других спортсменов, сложно оценить свой профессиональный уровень. Плюс наши достижения – это престиж области, престиж областных спортивных возможностей. Все наши ребята смотрелись очень перспективно и профессионально. Если говорить про «пешеходников», то в ближайшем будущем ребята 2005-2006 г.р. смогут показать отличные результаты, у них уже сейчас прекрасная база, и в нашей области есть все условия для дальнейшего совершенствования».

В этом году на восьмую «Туриаду» съехались около 500 участников из 14 регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских соревнований и студенты вузов, обучающиеся по специальностям, связанным с организацией туристического бизнеса, а также тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтёры.

В торжественной церемонии закрытия спортивно-туристского лагеря принял участие полпред Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров.

На торжественной церемонии закрытия полпред отметил высокий уровень организации спортивно-туристского лагеря ПФО. «Видно, что «Туриада» движется вперёд. Были планы придать фестивалю международный характер, но на них повлиял ковид. Есть заявки из Центральной Азии и Белоруссии. Фестиваль вызывает большой интерес не только в ПФО, но и в других странах. Я хочу сказать, как сегодня шутили ребята, что мы пропустили один год из-за ковида и теперь нужно отрабатывать за два, чтобы наверстать упущенное и двигаться дальше», – сказал Игорь Комаров.

Победителем в общекомандном зачёте «Туриады-2021» стала команда Пермского края, второе место – сборная Удмуртской Республики, а «бронза» у Саратовской области.