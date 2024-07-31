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Команда самарского кампуса будет выпускать студенческий Telegram-журнал УНИК

31 июля 2024 15:54
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Главными темами станут обмен опытом и идеями, поиск новых возможностей для развития, новости образования и перспектив профессиональной самореализации, а также интерактивные и развлекательные события.

Для студентов Самарской области начинает работать интернет-издание УНИК. Журнал будет выпускаться студенческой командой самарского международного межвузовского Кампуса в мессенджере «Telegram». Главными темами станут обмен опытом и идеями, поиск новых возможностей для развития, новости образования и перспектив профессиональной самореализации, а также интерактивные и развлекательные события.

Кроме того, редакция телеграм-журнала будет информировать общественность о ходе строительства кампуса в Самаре, а студенты смогут принять участие в обсуждении стратегии и программ развития будущего образовательного пространства. Напомним, создание нового кампуса реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

В работе телеграм-журнала УНИК может принять участие каждый студент. Для этого желающие должны предложить яркую идею, способную заинтересовать аудиторию. Самые интересные и перспективные предложения станут постоянными рубриками УНИКА.

Телеграм-журнал УНИК работает на принципе UGC-контента, когда содержание создается пользователями, что позволяет обеспечить максимальную лояльность и заинтересованность целевой аудитории. Этому будет способствовать и наличие обратной связи — у читателей есть возможность комментировать публикуемые материалы.
Ресурс будет мультимедийным, то есть публиковать в журнале будут не только тексты, но и фотографии, видеоматериалы, интерактивный контент. При этом издание отдает предпочтение коротким, емким и ярким форматам, обладающими потенциалом максимального вовлечения.

Аудитория УНИКа не будет ограничена только студенческим сообществом, в работе издания будут учитываться интересы старшеклассников — будущих абитуриентов, преподавателей средних и высших учебных заведений и даже руководителей самарских предприятий, заинтересованных в привлечении молодых специалистов. Например, для студентов выпускных курсов будут публиковаться обзоры вакансий на региональном рынке труда, мнения работодателей о критериях, которым должны отвечать выпускники самарских вузов для получения работы в их организациях.

 

Фото:   СамГМУ

Теги: Самара Университет

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